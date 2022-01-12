去年疫情衝擊國內內需產業，今年1月1日基本工資調整，為減緩調漲基本工資對事業造成的負擔，政府將補貼受疫情影響事業因基本工資調漲的人事成本增加，將於1月17日系統上線，開始受理事業申請，凡與內需服務業相關的產業如農業、批發零售業、餐飲業等服務業，或受疫情連帶影響之工業如食品製造業等業者，均可申請。

經濟部指出，申請事業只要符合110年9月及10月營收較109年同期衰退20％之條件，且設立投保單位者，將由政府補貼雇主因基本工資調漲所增加之成本，連續補貼6個月；今年1到6月投保薪資在25250元級距的員工人數及部分工時員工人數（投保薪資24000元以下級距者），分別以每人每月1000元及560元計算補貼；但每個月補貼人數上限，以去（110）年10月31日投保在24000元、25200元等二個投保薪資級距的員工人數及部分工時員工（投保薪資23100元以下級距者）人數為限；至於65歲以上員工及永久居留的外籍人士，也得以其職業災害或勞保投保身分列入補貼計算。

經濟部指出，近期內需服務業者反應各項經營成本增加，陸續傳出調漲售價，如業者因基本工資調漲而增加人事成本，政府已提供基本工資補貼方案，希望業者能暫緩調漲售價。