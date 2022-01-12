祖雄接受《哇靠有事嗎》主持人吳小帽、阿平訪問。（《哇靠有事嗎》提供）

祖雄最近推出入行10年紀念寫真書《Be My Hero》。（星浪娛樂提供）

曾被封「同志天菜」的祖雄最近推出入行10年紀念寫真書《Be My Hero》，日前上Podcast、Youtube節目《哇靠有事嗎》宣傳，獻出入行以來最大受訪尺度！包括DIY、窒息式性愛、角色扮演、最刺激的愛愛地點等18禁問題有問必答，被主持人吳小帽、阿平趣稱為「祖雄的18禁陰影」。

祖雄前陣子在IG限時動態開放粉絲限制級提問，但有些問題是他沒有回答，例如自慰經驗，祖雄在《哇靠有事嗎》透露：「我沒有那麼多這方面經驗可以分享。」因為他曾長達半年沒有DIY，「比較喜歡實作，除非是很久沒有性愛」。主持人問他會使用飛機杯嗎？他妙答：「我喜歡徒手訓練。」

祖雄在IG限動被網友問有什麼性僻好，他以一張手掐鳥脖子的照片回覆，究竟是什麼意思？他在節目中回答是窒息室性愛：「感覺你像是個狩獵者，對方是獵物，有種佔有欲。」但他強調，這件事要雙方互相信任，且要拿捏好力度，要很清楚對方能承受到什麼樣的程度。

他在寫真書中有穿泳褲、內褲入鏡的畫面，露出「雄雄一大包」，受訪當天他也誠意十足，穿了緊身棉褲到場，下半身「雞凸一包」。祖雄說他清楚自己的「公分數」，因為某任女友在親熱結束後告訴他「很大」，他說「下次妳拿尺量」，也曾試過棒棒打臉、角色扮演等增添情趣的玩法，節目中也吐露刺激的做愛地點。唯一的禁忌是至今仍不敢嘗試拍性愛照片或影片：「因為我剛出道的時候，就發生陳冠希事件，所以至今沒拍過。」

對於自己近來話題尺度大開，被標題報導形容「祖雄壞掉了」，他表示自己是用健康心態在分享這些事：「以前公司會要求不要那麼赤裸裸，現在時代不一樣，如果大家喜歡，就把優點分享給大家看。」

他10年前因「同志天菜」人設爆紅，也曾在戲劇節目中演過喜歡直男的男同志，但他對於喜歡女生的這件事表達一直很清楚，對此他說：「我一直沒有模糊這一點，我們（和粉絲）互相尊重性向，他們知道我是真心挺同志。」他覺得兩性間沒有絕對的直男或gay，只是偏向光譜的哪一邊；也坦承自己是外貌協會，「如果要跟男生做，我也只能接受超級帥的。」