雲林、嘉義2縣交通樞紐崙子大橋老舊狹窄，斥資逾9億元改建拓寬。（張朝欣攝）

雲林縣與嘉義縣交界處的崙子大橋，是2縣往來的重要樞紐，因橋梁老舊、寬度不足等因素交通意外頻傳，經雲林縣政府向中央爭取，公路總局同意補助改建拓寬，總經費達9億8000餘萬元，12日雲林縣長張麗善前往會勘說明辦理狀況。

崙子大橋位於雲林縣元長鄉縣道145甲線，跨越北港溪聯結嘉義縣新港鄉，是周邊鄉鎮的交通便道，往來車輛相當多，更是農曆3月台中大甲媽祖遶境必經橋梁，但此橋已逾40年，不僅老舊且寬度、高度皆不符現今需求，地方要求改建聲浪不斷。

張麗善12日率縣工務處處長汪令堯等相關人員前往現場勘查，表示崙子大橋改建拓寬案，在縣府積極爭取下，經交通部公路總局111年度審議會議審議，同意納入「生活圈道路系統改善計畫」辦理，總經費達9億8121萬元。

張麗善說，崙子大橋全長530公尺，含引道共774公尺，於1981年完工啟用，橋身構件已有老舊現象，且橋面寬度僅7公尺、單向只有1個車道，經常發生交通事故。另橋梁底部已低於北港溪的治理計畫高程，有影響通洪斷面之虞，確實有改建必要。

雲林縣政府在中央補助下，已先行辦理崙子大橋改建拓寬可行性評估與規畫，新橋預計拓寬至19公尺，單向有1快1慢車道及人行道、自行車道，可有效紓解交通現況。另也配合北港溪治理計畫提高梁底高程。

汪令堯指出，本案總經費9億8121萬元，公路總局補助4億7412萬5000元，水利署後續補助3億2485萬6000元，雲林縣政府配合1億8133萬2000元，嘉義縣政府配合89萬7000元，雲林縣政府將會盡速辦理後續規畫設計工程。