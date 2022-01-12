民進黨屏東縣長初選暗潮洶湧，前日立委周春米表態爭取黨內提名時，競爭對手立委莊瑞雄卻重炮批評「與地方派系勾結是民主之恥」，屏東縣黨部主委許展維見態勢不對，12日發出聲明，呼籲各參選人務必回歸正軌，以政績表現爭取認同，「別再黨內互打」。

許展維語重心長表示，中央黨部制定初選全民調機制十分完備，就是希望最終人選得到多數縣民支持，在大選順利勝選，遺憾的是，最近出現嚴重攻訐脫序動作，甚至遭藍營名嘴見縫插針，引用在政論節目攻擊民進黨。

許舉例說，初選制度就是民主一環，即使是現任縣長潘孟安在2014年要代表綠營參選，也是跟當時仍是民進黨籍的立委蘇震清完成初選後，才取得提名資格；換言之，民進黨針對縣市首長初選機制有完善規章及電話民調方式，過去、現在都一樣，因此，既然認同民進黨，希望代表民進黨參選，就應該遵守黨制定的遊戲規則。

又說，去年起縣境內出現3位現任立委看板、文宣、布條等，也都各自舉辦說明會或在街頭拜票，這都是民主展現，但近日卻開始脫序，出現大動作攻擊行為，搶占媒體版面，更有藍營名嘴特別引用發起攻擊，對民進黨造成嚴重傷害，讓支持者十分憂心。

許展維以日前公投及中二補選為例，強調勝選來自於團結產生的凝聚力與行動力，因此，他呼籲各方陣營自制，在競爭過程各自爭取認同，不要黨內互打，以免親痛仇快，挑戰黨的制度，更傷害黨的形象，更不利後續整合。