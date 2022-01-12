民進黨強推「竹竹併」引發關注。正國會立委今天舉辦論壇，與會學者建議，地制法修法要完整配套，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳。陳歐珀表示，討論縣市升格時，正國會就認為應在2年內完成財劃法修法、行政區劃法立法，避免「窮縣越窮、富都越富」，期望地制法修正後政府能落實縣市平權。

正國會立委繼日前發布「縣市推動整併升格，台灣整體向上提升」共同聲明後，今天由立委陳亭妃、陳歐珀，與經濟民主連合智庫、正國會政策中心，邀請專家學者共同舉辦第一場論壇，就「財政收支劃分法」進行討論。

陳歐珀認為，目前的統籌分配款，分為首都、其他五都、特別縣市、其他縣市「四等」，造成縣市不平權。他拿出各縣市的人均分配款統計，印證各縣市確實有人均分配不均的問題。

陳亭妃表示，正國會當時發布聯合聲明，除了三項具體主張，就是希望透過論壇的討論，讓縣市整併與升格的工作更為順暢合理，未來還2場論壇，希望對整體地制法的討論有實質幫助。

台大法律系教授柯格鐘說，財劃法從1999年之後，就沒有修法，過去把地方的營業稅改成國稅，造成地方損失，例如中油對於高雄市，有污染卻沒創稅。他說，財源應隨「事權」劃分，但財劃法沒有說出它和地制法的關聯性，修正時應一併考量，不應讓地方又要負擔自治事項，又有委辦事項，錢卻沒跟著下來。

東吳法律系教授胡博硯表示，目前直轄市、各縣市的二分劃規範需要檢討，畢竟財劃法已經20年不動如山，已經造成失衡問題。

東吳政治系副教授陳立剛表示，現在跟過去的集權狀況不同，很強調地方分權，財劃法修法應多加考慮當前中央和地方的權限和事權劃分。建議擴大統籌分配稅款，直轄市縣市分配一致化，跨縣市、跨都會的建設計畫應有優先財政專案或計畫型補助，不要造成地方患窮又患不均的問題。

經濟民主連合智庫召集人賴中強說，地制法修法要完整配套，不要頭痛醫頭腳痛醫腳，但也不要成為阻礙改革的理由，過去省縣是原則，直轄市是例外，現在已經七成人口是直轄市，不應讓其他縣市矮人一截，這件事不具正當性，這樣的差別待遇也沒有正當理由。

台灣教授協會副會長陳俐甫認為，地方現在不再只是分責，而是分權，如果不能朝向修憲解決，那也只能靠修地制法和財劃法等，來解決地方跟中央結構性的矛盾。

陳歐珀表示，正國會委員期望政府能正視地制法修正後能落實縣市平權，考慮到小縣民眾的心情。