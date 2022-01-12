中央氣象局發布低溫特報，新北啟動街友與獨居長者避寒機制，社會局副局長許秀能昨會同警察局、消防局、街友外展中心及志工隊等前往新莊國民運動中心關懷街友，致贈睡袋、禦寒衣物、防疫包和食物，勸導入住安心旅館。

社會局副局長許秀能昨會同警察局、消防局、街友外展中心及志工隊等前往新莊國民運動中心關懷街友，許秀能表示，低溫來襲，除了探視或電話關懷街友及獨居長者，市府備足安置床位與禦寒物資供有需要的民眾使用，

新莊國民運動中心迴廊下的街友阿良，因與家人關係問題，選擇靠打零工長年露宿在外，過慣自由自在的生活，遲遲不願被安置，他感謝市府團隊慰問，也承諾會保持場館周邊環境衛生。

許秀能指出，各區公所、里長、志工隊應主動以電話關懷慰問獨居長輩，提供各項禦寒保健資訊，同時宣導居家用電、用火及使用熱水器等安全。因應疫情也提醒街友要勤洗手、戴好口罩。民眾若發現街友有緊急需求，可撥打1999服務專線，或2956-0095街友外展中心通報。