軍事新聞網站「Defense News」10日報導，伊朗海軍近年來積極整建軍備，發展不對稱戰力，以因應大型海軍的威脅；光2021年，伊朗海軍與革命衛隊就新添1艘「阿爾萬得」驅逐艦(Alvand destroyer)、4艘「 Martoob al-Sabehat 15型」潛艦與110艘戰鬥快艇加入陣容，而這已影響區域軍事權力的平衡。

報導引述伊朗資深官員說法，強調還有很多要務有待完成。2021年4月，海軍指揮官拉斯德加利（Amir Rastegari）在受訪時證實，德黑蘭擬定建造6000噸級驅逐艦與大型潛艦的計畫。12月19日，伊朗伊斯蘭共和國海軍最新艦「阿爾萬得」號正式下水。

大西洋理事會的阿佐迪(Sina Azodi)表示，過去海軍在伊朗各軍種中，始終敬陪末座。長達十多年的時間，伊朗海軍未曾進行任何現代化；但如今，海軍已啟動本土計畫，升級現有的水面艦隊。

他表示，「伊朗希望將海軍現代化，以捍衛波斯灣免受外國海軍的攻擊」。但這不但威脅區域權力平衡，並對鄰國產生愈來愈大的威脅。

目前伊朗有3艘蘇聯製的基洛級柴電潛艦，長74公尺；此外，還有2艘長48公尺、於2019年初服役的法塔赫級柴電潛艇，以及建立在北韓鮭魚級潛艦技術上的23艘加迪爾級小型潛艦。

※一國兩海軍

與一般國家不同，德黑蘭擁有兩支海軍部隊；即傳統的海軍部隊與伊斯蘭革命衛隊海軍，彼此各自有各自的任務與作戰範圍。阿佐迪指出，「伊斯蘭革命衛隊海軍與伊朗海軍為各自獨立的指揮結構。儘管部分權責重疊，但最主要的差別在於作戰方式與戰略」。

他解釋，相較於革命衛隊主要以快艇進行「打就跑」戰術與不對稱作戰；海軍則是由巡防艦、潛艦與巡邏艦構成。兩者共通任務則是「保衛波斯灣與伊朗本土」。

位於開羅的阿拉伯伊朗政策分析論壇的肯尼尼(Mohamed al-Kenany)表示，兩支海軍部隊的另一個差別，在於負責的作戰區域。「革命衛隊海軍主要負責阿拉伯灣戰略作戰任務，而伊朗海軍則在阿拉伯海與阿曼灣作戰，目前正向紅海擴張」。

兩者的差別還包括，海軍使用的是1970年代由美、英、法手中取得的舊巡防艦與巡邏艦；革命衛隊則用快艇、飛彈快艇、配備魚雷船艦與遙控船，進行不對稱作戰。

由於採用的戰略與準則，伊朗革命衛隊海軍在波灣的作戰效率非常高，任務涵蓋反介入/區域拒止，以及在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）與整個波灣水域布雷。

雖然海軍想要推動現代化，但2021年卻不見相關預算的編列。學者分析，這是因為伊朗將大部分資源挪至飛彈計畫上。圖為伊朗革命衛隊在演習中試射飛彈。(圖/路透社)

※依賴舊系統

由於西方國家對伊朗進行武器制裁，海軍只能仰賴舊有系統，以及利用過去自西方國家採購的技術，來研發本土項目。自1979年美國駐德黑蘭大使館遭沒收後，華府透過各種法律限制伊朗採購行動。

雖然有將海軍現代化的雄心；不過，在2021年12月向國會遞交的預算法案中，並沒有看到任何海軍現代化的預算編列。阿佐迪表示，「我也沒看到類似數字。我所知道的是，伊朗革命衛隊預算大幅增加，這很可能是因為無法擴大海空軍，於是將更大比例的預算分配給國防戰略根基的飛彈計畫」。此外，伊朗海軍主要依賴國營造船廠，該國並沒有私人船廠。

※威脅波灣地區權力平衡

自2017年發生炸彈艇襲擊沙烏地阿拉伯的巡防艦「麥地那號」(Al-Madinah)，到2018年8月阿拉伯海阿曼海岸附近傳出油輪遭無人機攻擊事件，該區域已發生多起類似攻擊。

這些反應出伊朗革命衛隊特別強調不對稱作戰能力。2021年12月，伊朗革命衛隊指揮官沙拉米(Hossein Salami)表示，伊朗革命衛隊近日收到110艘本土製的戰鬥快艇，其上安裝飛彈與火箭，能在革命衛隊的本土雷達網絡下進行高效能作戰」。

阿佐迪解釋，德黑蘭之所以如此關注不對稱作戰，背後原因是因為「美國壓力下各國不願意出售主要武器系統給伊朗，導致德黑蘭被迫退出軍火市場。面對大型海軍威脅，不對稱作戰非常有效」。

他補充說明，隨著伊朗引進不對稱與打就跑戰術，再加上蜂群戰術，已成為區域重大威脅。這迫使海灣合作委員會國家的海軍，將大量資源投注在大型水面艦艇上。

但阿佐迪認為，波灣海軍需要的是熱系統、熱電光學系統，好從遠距偵測對手。此外，他們還需要能夠遠距離監控對手動態的雷達。