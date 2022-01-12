中國社會科學院日本研究所助理研究員孟明銘12日在中共黨媒《環球時報》撰文指出，最近一段時間，日本前首相安倍晉三多次在台灣問題鼓吹日本深度介入和干涉台海局勢。安倍的涉華負面言行從本質上看代表了日本統治集團對國際形勢的戰略誤判，即認為日本需要針對「中國威脅」採取更為強硬的應對措施，逐漸調整對華政策方向，主動推進「聯美制華」，阻滯中國復興進程。然而從日本國內政治角度看，安倍與現任首相岸田文雄之間的糾葛博弈，同樣也是促使前者主動出面發聲的重要原因。

孟明銘稱，安倍在2021年9月的自民黨總裁選舉中決定支持岸田文雄，是後者奪取首相之位的關鍵因素。岸田上台後也有所回報，安倍所領導的黨內第一大派系「清和政策研究會」（清和會）有多名成員進入內閣，外界輿論也多將岸田政權視作安倍政治路線的延伸產物。安倍則儼然以「造王者」自居，意圖在幕後遙控日本政局。作為老牌政客和自民黨內派系「宏池會」領袖，岸田並不希望歷經諸多波折終圓「首相夢」後繼續扮演傀儡角色，有志施展治國思路。在2021年10月舉行的眾議院選舉中，岸田率領自民黨守住眾議院絕大多數議席，讓主流媒體大跌眼鏡；日本民眾也對新一屆政府抱有一定期待，民調支持率迄今為止始終在緩慢上升。這些外部有利因素增強了岸田的信心和自主意識，推動其在明面上對安倍表示恭順，暗地裡卻有意與之拉開距離。去年12月岸田公開宣稱日本政府對於在安倍「森友學園」事件中篡改資料而被迫自殺的財務省官員赤木俊夫之死負有責任，責成相關部門啟動國家賠償。不少日媒猜測，如何處理安倍醜聞，將成為未來岸田與之博弈的有力制衡工具。

孟明銘表示，岸田文雄自主意識的增強，使得希望始終站在日本政治舞台中心的安倍感到威脅，因而採取了一系列掣肘行動。雙方的鬥爭雖烈度低、有節制，但「貌合神離」的趨勢已較明顯。在對華關係上，儘管日本政治精英群體已經達成「聯美制華」的基本共識，但在此前提下如何處理中日關係，安倍、岸田二人同樣分歧明顯。以安倍晉三、高市早苗為代表的保守右翼群體竭力敦促日本政府儘早向美國表忠心，為此不惜主動對華尋釁，唯恐對美方有所「怠慢」。而岸田文雄原有的「宏池會」派系底色以「重視經濟、走和平路線」著稱，希望與中國構建穩定的關係，為政風格也講究平衡，儘量不走極端。與之交好的茂木、福田等人也對兩國關係和日本國家利益有較清醒認識，主張對華慎重，對於自民黨內右翼群體發起的反華動議多予以抵制。

孟明銘認為，結合以上背景，不難發現安倍近來在涉華問題上的過線行為暗含以下幾點考量：第一，以日本知名政治人物的身分在中日敏感領域「埋雷」，妄圖製造緊張事態，以既成事實壓縮岸田的施政空間，從而爭奪外交主導權。第二，利用當下日本決策層遏制中國的共識和反華厭華的輿論氣氛，占據「政治正確」的制高點，逼迫岸田等人妥協退讓，彰顯自己的政治地位。第三，以「反中愛國」為旗幟，吸引、整合和駕馭日本保守右翼勢力進一步向其本人靠攏，壯大個人聲勢和影響力。第四，展現自身與美國「步調一致」的親近姿態，意圖引起岸田外交上的焦慮情緒，驅使後者主動低頭向自己「討教」和「協助」處理日美同盟關係。由於安倍等人目前占據了日本向「聯美制華」戰略轉型的「大勢」，岸田方面的涉華立場有所倒退，消極言辭也日漸增多，但尚能守住外交底線，留有餘地。

孟明銘指出，2022年是中日邦交正常化50周年，但影響兩國關係的負能量卻在積聚。隨著疫情在日本的反復及7月份參議院選舉的到來，日本國內政爭可能會再次激化，中日關係屆時可能面臨新考驗。希望以安倍為首的保守右翼勢力不要為政治私利裹挾日本上下作出新的、進一步的戰略誤判，危及地區和平與安全。也期待能與日本政治菁英中願意以務實態度對待中日關係的群體進行對話，在交流中廓清謠言、緩解疑慮，努力推動構建契合新時代要求的中日關係。