STUDIO A 繼新竹中正、新竹光復、新竹遠百後，看準竹北地區高度需求，特別進駐遠東百貨竹北店，開設全台第52家服務據點、新竹地區第4家門市。

新竹因高科技產業聚集，人口移居比率為全國之冠，竹北地區尤以經濟產業繁榮和生活便利，成為吸引年輕族群遷入的重要誘因。

Apple 在今年陸續發布 iPhone 13、 iPad 9、iPad mini 6、Apple Watch Series 7以 Macbook Pro 等效能令人驚豔的主機，每個系列都榮登熱銷榜首。因應STUDIO A 竹北遠百門市開幕，1月14～31日期間特別針對單店加碼，單筆消費滿5千元即贈 PQI i-Cable Lightning 180cm傳輸線乙條（價值550元元）。選購 Mac電腦並搭配 Apple Care+ 或 SA Care全方位保障，則享主機95折並加贈 PQI GaN 65W充電器、VAP品牌鍵盤膜、VAP-Type-C to C編織線等總價值3430元的實用大禮包。

STUDIO A 晶實科技創立於2007年3月，是台灣第一家蘋果優質經銷商(Apple Premium Reseller)，也是首次將服務精緻化元素帶入3C產業，以分享和體驗代替推銷，致力打造獨一無二的全方位蘋果智慧生態圈。

STUDIO A 的全方位服務包括「客服中心」的線上支援，豐富的「教學課程」，全台8家的「Apple授權維修中心」，換了新機同步協助解決舊機煩惱的「舊機換新機，多台折抵無上限」，避免Apple裝置不慎發生意外而需擔負貴森森維修費的「SA Care全方位保固方案」、「會員福利制度」，及iPhone快修及代用機等服務。