台灣大哥大鼓勵年輕人實現夢想，自2016年推出勇敢追夢計畫，2022年已來到第5屆，首次促成myfone行創獎微電影組首獎導演李祈悅，和現年22歲的霹靂舞選手孫振一起圓夢，將孫振努力不懈、爭取並挑戰2024巴黎奧運的逐夢過程，拍攝成紀實片《突破高牆》。

在除夕賀歲節目《2022超級巨星紅白藝能大賞》中，孫振與李祈悅一起站上小巨蛋舞台，除了帶來讓人大呼過癮的表演，更搶先曝光紀實片的精采片段。

此外，台灣大哥大也正式宣布贊助霹靂舞選手孫振、桌球一姊鄭怡靜、桌球新星鄭樸璿，整個台灣大體育家族選手成長到17位，全力支持有潛力的年輕選手勇敢追夢，以能所不能的精神，在國際舞台上發光，讓世界看到台灣。

以往被認為是年輕人「次文化」的霹靂舞（Breaking）在台發展多年，不僅活動賽事越發蓬勃，更將在2024年的巴黎奧運首度成為比賽項目之一。

《突破高牆》紀錄了霹靂舞選手孫振去年代表台灣前進世界最大、最具指標性的Red Bull BC One世界賽，一路跨越許多障礙和挑戰，與來自世界各地好手較勁的心路歷程，更透過跟不同世代的B-boy們進行深度對話，讓觀眾了解霹靂舞在台灣累積的文化厚度。

首次嘗試執導紀實片的李祈悅表示，霹靂舞結合音樂、立即隨機出招的特性，無論是難度、藝術性、競技性、娛樂性都更高，有如一場身體的辯論，《突破高牆》表現出Breaking的特性，是一部非常具有生命力的紀實片，希望大眾能透過《突破高牆》從孫振的視角更認識霹靂舞。

從小就熱愛跳舞、自學練舞的孫振，憑藉優異舞技成為2020年台灣霹靂舞國手選拔賽年度總冠軍、2021年Red Bull BC One Taiwan Cypher台灣冠軍、Red Bull BC One外卡賽八強，去年底更代表台灣前進巴黎參與霹靂舞世錦賽，在國際頂尖好手環伺下成功挺進32強。

孫振表示，站上Red Bull BC One這個舞台一直是自己的目標，雖然只差一步就可以登上最後的全球16人總決賽，但無疑是很好的經驗，也更了解自己在國際上的定位，以及如何準備下一次挑戰。舞蹈為自己帶來許多快樂和自信，更開拓了全新可能，更沒想到跳舞竟然有機會成為國家代表隊，並獲得台灣大哥大的支持，和這麼多頂尖運動選手一起成為台灣大體育家族一員。接下來將不斷精進技巧，希望在國際舞台上與一流好手平起平坐，實現讓台灣舞者被世界看見的夢想。

為了拍攝，李祈悅導演也做足了功課，從對霹靂舞不熟悉、不認識選手，到開拍前兩週每天都在看Battle比賽，只為深入瞭解B-boy的生活理念與精神。李祈悅笑說，拍攝過程中時常處於「不知道會拍到什麼」的未知，也因此更認識了Breaking，甚至產生興趣，還跟孫振學了幾招，讓自己能跟B-boy們變得更親近，也開始參加Cypher活動（舞者圍成一圈表演的非正式聚會），讓孫振直呼導演「超酷」。

而談到《突破高牆》的特色，李祈悅指出，很多紀錄片導演拍攝的都是他們原本就感興趣的題材，我的狀況是幾乎從零開始，並從選手的角度去深入瞭解這項運動，相信會比很多紀錄片的觀點更為客觀。

今年首度站上《紅白》萬人舞台的孫振，一出場表演就讓全場沸騰，長達三分鐘的霹靂舞表演在小巨蛋舞台強大感染力與氣場的加持下，毫無冷場，更是讓觀眾看得目不轉睛、尖叫聲不斷，這段演出也成為今年《紅白》的一大壓軸看點！

但台風極佳的孫振，在表演後卻透露其實自己非常緊張，因為平時的訓練重心都放在Battle(競賽)，對表演不是很在行，很感謝老師與同學們的幫助，才得以完成這次的表演，希望有將HIPHOP的精神傳遞給現場觀眾，讓大家感受Breaking的魅力。孫振精彩演出。1月31日將在myVideo與MyMusic雙平台線上播出的《超級巨星紅白藝能大賞》可以看到。

台灣大今年的勇敢追夢計畫，特別邀請到被譽為全台最會說故事的創作鬼才導演盧建彰，以及台灣街舞最重要的推動者、讓奧運首度納入霹靂舞的幕後推手之一的陳柏均擔任夢想導師，協助李祈悅、孫振兩位不同領域的新星一起完成紀實片。《突破高牆》預計今年上半年對外發布。