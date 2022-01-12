想要維持身體健康，除了透過運動和規律的生活作息以外，飲食也是很重要的一環。三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻指出，男人若是想要維持「好精力」，可以從食補做起，精氨酸、鋅、維生素E、CoQ10與維生素C，這5大營養素都可以幫助保養生殖器官的健康。

高銘鴻在臉書粉專「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科」發文表示，男性上了年紀就容易力不從心，因此平常需要多補充對生殖系統好的營養素，有機會延緩生殖系統老化速度，還能提高精子活力、避免精蟲異常。

1、精氨酸：是精子蛋白的主要成分，幫助維持生殖系統正常；蝦子、南瓜子、牛肉等食物都含有精氨酸。

2、鋅：能提高精子活動力與數量，也可以增強體力；牡蠣、生蠔、南瓜子等食物都含有鋅。

3、維生素E：能避免睪丸損害和精蟲異常；小麥、核桃、深綠色蔬菜等食物都含有維生素E。

4、CoQ10：可幫助精子對抗自由基攻擊，提升精子活力；牛肉、雞肉、花椰菜等食物都含有CoQ10。

5、維生素C：減少精蟲頭部DNA斷裂，提高與卵子結合能力；柳橙、奇異果等食物都含有維生素C。

高銘鴻強調，食物的補充只能做為日常保養的手段，有限度地幫助生殖器官健康，仍無法取代醫生的問診和治療，所以如果發現身體有任何不舒服，都還是得到醫院檢查，才能真正解決問題。