中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增92例境外移入，創史上新高，其中長程航班落地採檢就佔了6成，有58人，其中自美返台的班機陽性率超高，有一班陽性率高達14.29％，等於每7人就驗出1人確診，居家檢疫採檢則有34人確診。

為防堵Omicron疫情進入本土，指揮中心昨天起針對長程航班進行落地採檢，經快速PCR得知結果後才放行離開機場。衛福部長陳時中今公布採檢結果，發現長程航班陽性率高達9.28％，其中以美國入境數量最多，今早從美返台的一班機，陽性率更高達14.29％。

今天境外移入暴增92例，創史上新高。(指揮中心提供)

陳時中今宣布境外移入個案高達92例，其中長程落地採檢就佔58例，這58例中，美國包辦5個航班佔最多，其次依序為土耳其（148）、阿拉伯聯合大公國（109）、澳洲（41）。

陳時中指出，今公布的58例落地採檢陽性個案，並不包含今天上午的確診數字，而今天上午已有6航班完成落地採檢，其中包含3班次來自美國，但有一班陽性率高達14.29％，其他3班次則分別來自法國、德國、澳洲，整個上午的陽性率較昨天稍降，來到5.57％。

由於落地採檢陽性個案，多來自美國，是否考慮對美進行升級？陳時中表示，現在全世界都是高風險，大概只剩下停飛航點、停飛航班等措施能做，但目前仍不會這麼做，畢竟重症比率不高，只是確診率高，相信國內還有相當的防護能力能夠嚴守。

11日8個長程航班共625人，驗出58人確診，陽性率9.28%。(指揮中心提供)

12日上午有6個長程航班，287人抵台，16人確診，陽性率5.57%。(指揮中心提供)

他強調，現在看到將近10％的陽性率，是因為目前選定長程班機進行落地採檢，若放大到整體來看昨天入境共2000多人，總共才58人確診，陽性率約介在2.5％至3％之間，並不是說每天入境3000人會有300人感染，「沒有到這麼高」，而透過這項機制，相信就能夠抓出7、8成以上的感染者。

陳時中也說，不會考慮將從美國入境的旅客都安置到集中檢疫所，因為一旦要大範圍調動病人，相對來說移動的風險也會增高，因此沒有這個必要，畢竟現在已經落地採檢，大部分的陽性個案都會被移到醫院去，目前看來很完善。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、27例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(34例)、越南、澳大利亞及菲律賓(各4例)、阿拉伯聯合大公國(2例)、德國、法國及英國(各1例)移入；另41例調查中。入境日介於去(2021)年12月28日至今(2022)年1月11日。