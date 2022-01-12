今年是蕭如松老師百年冥誕，文化局將規畫舉辦藝術季，蕭如松藝術園區每個月則有各種藝文活動暖身及紀念，讓蕭老師的精神傳承下去。第一檔1月20日至2月28日邀請資深水彩畫家劉木林，在展覽室做旅情個展。

園方指出，劉木林老師的水彩技法，是結合東方水墨韻味跟西方的美彩，這種水彩技法，需要保持紙張的濕潤，用水份暈染效果及融合方式，才能創造出帶有一種東方水墨韻味，又有西方美彩在裡面。此次展出的作品都是他至各地大自然風景及古厝，有懷古之意。

蕭如松藝術園區面積不大，但孕育著文化藝術氣息，有松言堂、故松居、松恆廬、松龢廬、松香廬等五棟日式住宅。故松居為蕭如松老師居住所在地，書房、教學黑板留下其教學方式及茶居室都保留，以供參觀。

松恆廬展出蕭如松老師生平及畫作。松龢廬則是一處展覽館。松香廬目前是四方青松茶屋，提供美食及下午茶。

文化局目前正籌畫蕭如松百年冥誕藝術季，同時園區月月有活動，除首場劉木林畫展外，2月12日有剪紙花燈鬧元宵，2月14日新年浴衣祭，3月3日至20日玄大碩班展，3月12日迎春花，絲竹演奏，如松講堂，美食。

4月兒童節，脆梅製作，4月14日至5月2日黃天樺壓花展，5月8日母親節活動，親子孫浴衣服裝秀，5月18日如松講堂50＋人生，6月5日端午節彩繪之蛋，6月16日至7月3日張國徵展。

7、8、9、10月蕭如松百歲藝術節，有蕭如松百歲展、如松講堂-旅遊、松風畫會展等，11月23日如松講堂-文化。12月1日至18日古雅仁個展。