上品(4770)挾著半導體產業需求強勁，今日開高走高，一度站上280元，今日收在278元，上漲7.13%。半導體產業蓬勃發展，在半導體供應鏈資本支出增加下，市場需求維持高檔，上品2022年整體產能可望較2021年提升至少4成，營運成長動能充沛。

上品深耕氟素材料的加工製造領域，業務範圍從石化延伸至光電業、半導體、特用化學品及能源環保產業，目前產品應用於半導體產業約76%、石化產業約13%、面板及太陽能約5%及能源環保約2%。

由於光電業及半導體產業所需使用的電子級化學品要求高潔淨等品質更甚於傳統石化產業標準，上品另配合電子產業對於電子級化學品嚴苛的品質需求，建構各等級的無塵室，提供各式氟素樹脂成型品，採用PTFE、PFA、FEP、ETFE、PVDF等材料，提供化學品輸送、混合、稀釋系統、高純度化學品供酸系統管材、桶槽及槽車、廢酸排放系統，甚至於IC及TFT-LCD製程反應所產生的腐蝕性氣體排放管路等產品，提供電子產業一系列有效解決方案。

上品指出，目前市面上提供高階電子級化學品儲存運送設備的國內外供應商不多，其中僅公司具有全產品線及工程規劃設計能力，十分具有競爭力。