受到大陸冷氣團影響，台灣各地氣溫驟降，若沒穿保暖一點，一不小心就可能感冒，甚至誘發其他疾病。家醫科醫師許書華提到，氣溫變化時要特別注意，尤其是腦中風或心肌梗塞等心血管疾病患者，一定要注意保暖，早上起床時也不要過急，先躺1至2分鐘再起身。

家醫科醫師許書華在臉書粉專表示，氣溫變化經常誘發血管收縮合併血壓高低起伏，當血壓不穩定時，可能造成硬化的血管斑塊剝落，形成急性血栓，進而增加中風的機率，有些民眾腦部血管本身較狹窄，或曾發生過腦中風的病人，天冷時容易發生腦部血管阻塞或破裂問題。

許書華醫師提醒，若有高血壓或心血管疾病的患者，每天要定時測量血壓，並依醫生指示服藥，而且要特別注意保暖，不僅如此，「心肌梗塞」也是天冷時要注意的疾病，因為血管易收縮，再加上清晨睡醒前後，交感神經活性旺盛，特別好發心肌梗塞。

另外，高血壓患者同樣也要當心，若出現突發性胸悶、胸痛、呼吸喘、冒冷汗等情形，應立即就醫檢查，避免錯過90分鐘黃金治療時間。許書華醫師補充，除了衣物要穿保暖外，早上起床也不要過急，可以先在被窩裡動一動，躺約1至2分鐘再緩慢起身，讓身體慢慢甦醒，降低腦部血管破裂機率。

在飲食上也要注意，心血管疾病患者應少油、少糖、少鹽，脂肪方面以飽和脂肪酸與反式脂肪酸最為危險，因兩者皆會造成壞的膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇）提升，增加血管內脂肪斑塊堆積的風險，平時多吃富含膳食纖維的食物，例如，地瓜、全穀類或蔬果等，有助於降低膽固醇並控制血壓，另外，黑大蒜具有強抗氧化力，也是不錯的護心食物。