南韓演藝圈近日屢傳男女偶像在學生時期霸凌同學的案件，雖部分案例已被證實是造謠，但仍有部分案件難以判斷真實性。而近日南韓知名論壇上，又有一名網友發表一篇即將出道女團成員的黑歷史，再度引發爭議。

南韓網友近日在知名論壇上發文爆料，自己是受害者A親姊姊的朋友，也是另一名受害者B的表姊，而即將在4月份出道的女團練習生趙女，曾私底下對著A、B兩人恐嚇威脅，還教唆友人去學校找A，並私訊表示要逼A吃安眠藥，之後再把A的臟器一一摘下，如果A不接電話的話，將想辦法弄死她。

網友還爆料趙女過去也曾在群組裡威脅過B，並且曾拿菸頭燙人，讓她氣得表示「燙人的影片都還保存著，若是她確定出道的話，會將所有影片證據曝光，並提供給媒體報導」。

另外，網友表示其實經紀公司也知道此事，並安排趙女與受害者們見面，但他們卻沒有聽到半句真心的道歉，趙女之後還打電話來恐嚇被害人，態度十分囂張、豪無悔意，讓網友氣不過公開爆料，但目前這個時間點趙女還是一般人，因此她只透露這麼多，等到趙女推出歌曲、公開預告影片時，她便將證據提供給各家媒體。而這篇文章曝光後，立刻引起大批網友關注，紛紛留言「到底是在講哪家公司的」、「真的假的，好誇張喔」、「至少要貼出證據才能知道你說的真實性」。