北投大同區的宮廟上月連續遭竊分別損失15萬、6萬香油錢，就連信徒送給神明的金牌也難以倖免，警方循線逮捕49歲鄭姓男子，意外查獲另一名毒蟲，兩人房間內均藏有安非他命吸食器，偷來的21萬香油錢都用於買毒，訊後依竊盜、毒品罪送辦。

49歲的鄭嫌，因缺錢買毒，將歪腦筋動到神明身上，上月19日凌晨3點，進入承德路一處宮廟，以老虎鉗破壞鎖頭，拿走廟公整理好放入抽屜的香油錢15萬元，以及信徒捐贈的一面金牌。本月2日凌晨，又跑到南京西路上的延平宮，以同樣手法行竊，得手6萬香油錢、祈福手環。

竊賊以為破壞監視器就能沒人發現，不知舉頭三尺有神明，警方沿途調閱畫面，鎖定鄭嫌身分，循線在住處逮人，他聲稱，監視器丟到淡水河，金牌拿去變賣，卻無法交代現金花用在何處，警方懷疑香油錢都被拿去買毒。

警方在現場意外查獲另一名室友，屋內也有海洛因、安非他命吸食器以及殘渣袋，2人均坦承施用毒品，訊後依法送辦。

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