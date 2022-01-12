台科大一名自稱「礦王」的廖姓男大生，臉書自曝在學校宿舍組挖礦機挖虛擬貨幣，還經營網拍賣挖礦機相關設備，到去年底累積營業額172萬，卻遭校方扣押宿舍貨物，讓他憤而提告侵佔，並控訴對教育體制不滿，稱在台科大兩年，感受到無比壓抑與封閉。不過眾多網友卻一面倒怒斥男大生：竊電還敢大聲！

「會做這些看起來荒唐的事情背後，想傳遞的是我對教育體制的不滿」，廖姓男大生在臉書PO文，控訴待在台科大兩年受到壓抑，遭吞噬夢想與希望，為跳脫原本認知，去年5月和同學一起募資在宿舍組5台礦機挖虛擬貨幣，8月開始在宿舍進貨做網拍，到年底賺了172萬元。

但校方卻將他宿舍的貨物扣押，讓他氣憤到派出所對台科大提告侵占，更表示：「我認為這個動作是在侵佔所有學生的自由，強制的剝奪我們的夢想與人生，所以我才用如此激進的方式表達我的不滿」。

不過大部分網友對於男大生的說法並不買帳，紛紛回應：「請問你竊電還在靠北三小？」、「你在宿舍挖礦，爽用0元電費，跟教育制度有什麼關系？？」、「偷學校電挖礦還敢大聲耶，而且在學校宿舍搞網拍？還真的是當成你自己的家了，為何不出來租屋，做你的網拍，順便擺你的礦機，然後乖乖繳電費？」、「用學校的電來挖礦？這跟逃脫學校體制有什麼關係」、「看完文章感覺你只是在對學校禁止宿舍挖礦的行為憤怒而已。就這樣」。

對此，台科大今（12）日回應，廖姓學生寄送物品至學校宿舍，因聯繫不上本人領取，學校人員將物品放置在宿管中心，並通知學生與校方聯繫以進行後續處理，校方並無侵占事實，而學校宿舍協助學生代收包裹，是服務性質而不是營利性質。

台科大指出，台科大尊重學生多元發展，也提供創新創業的培育空間和管道，學生若創業從事營利事業，可透過這些資源有不同的規劃、場域和發展，但宿舍主要是學生們研究、生活及學習的場域不應用於挖礦和營利規範。