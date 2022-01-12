受到疫情影響，第32屆寒士吃飽30從辦桌形式，改為送禮到家，將暖心年禮及應急紅包親送到寒士手中，人安基金會羅東平安站因近期氣溫驟降，昨晚（11日）將募集到的保暖衣物等物品，送到宜蘭地區的街友手中，也盼各界能伸出援手，讓弱勢者能夠感受到社會的溫暖及關懷。

羅東平安站表示，羅東站在宜蘭地區公園、火車站周邊、街頭等處，發放睡袋、禦寒衣物及充飢食物，讓寒士有保暖發熱衣可以抵抗低溫，也有方便食用的即食包補充能量，同時持續開案追蹤宜蘭地區街友分布情形，告知寒士年節前發放年禮及愛心紅包的時程。

羅東平安站表示，人安基金會目前在全台23處設置平安站提供夜宿服務、急難救助、潔身沐浴、防飢、防寒、防病、工作轉介，輔導待拉單親媽媽以及待拉待業婦女「給魚給竿 拉人一把」創業烤地瓜謀生方案服務等。

第32屆寒士吃飽30，受疫情影響，從辦桌形式改變以送禮到家，將暖心年禮及應急紅包，親送寒士手中，邀請社會大眾即時伸出援手，紅包500助寒士，年禮600過好年，讓弱勢者能夠感受到社會的溫暖及關懷。愛心專線03-9617706。