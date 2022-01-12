每個人談戀愛可能會遇到不同的問題，星座運勢網站「星座看看」分析12星座談戀愛時最惱人的缺點，每當這些狀況出現時，總是會讓另一半感到非常無奈。

▍白羊座

白羊座談戀愛不動大腦，意見不合就吵架，還常常忘記自己在生什麼氣，脾氣來得快去得也快，情人還在生氣，他就想要上前撒嬌了，讓人感到非常無奈。

▍金牛座

金牛座個性太固執，認定的事情就不會輕易改變想法，如果有人想說服他，他就裝做沒聽見，悶著頭不說話，吵架時喜歡生悶氣，有什麼想法都不說出口，另一半真的很難跟他溝通。

▍雙子座

雙子座根本是一朵交際花，身邊的花蝴蝶實在太多，跟誰都很要好，又不懂得拿捏分寸，不知不覺動了真感情，到時另一半也只能無奈的接受他變心的事實。

▍巨蟹座

巨蟹座明明很脆弱又喜歡裝堅強，關心他的時候他忍住不哭，等到離開以後，他又擺出委屈的樣子，好像全世界都辜負他，讓另一半不知道該拿他怎麼辦。

▍獅子座

獅子座性格霸道，根本不聽另一半的意見，做決定時總是自己說了算，如果結果是好的，全都是因為他的判斷正確，如果結果不美滿，他還會把錯推到旁人身上，令人無奈。

▍處女座

處女座太龜毛，對戀人要求一堆，整天碎碎念，如果做事不符合他的預期，就要有被轟炸的心理準備，有辦法忍受處女座的人，真的都是耐力十足的聖人。

▍天秤座

天秤座是典型中央空調，想要博取大家的好感，和異性相處完全不知道避嫌，戀人吃醋了，他還不知收斂，甚至罵戀人太小心眼，如果還愛著他，只能默默沉浸在無奈之中。

▍天蠍座

天蠍座佔有慾很強，希望戀人的眼裡只有自己，而且他們特別容易沒安全感，隨時都想知道另一半的行蹤，常常讓人覺得不被信任，而感到十分無奈。

▍射手座

射手座就是傳說中「換對象比換衣服快」的人，他們追求新鮮感，愛情來得快去得也快，以為還在跟他熱戀，其實他已經在物色下個對象，常常讓人措手不及。

▍摩羯座

摩羯座太實際了，他們談戀愛就等同談未來，戀愛是建立在穩定的經濟條件上的，唯有努力打拚，才能給另一半幸福，所以他們不會耍浪漫，只會談人生、理想，如果渴望粉紅泡泡的人會感到很失望。

▍水瓶座

水瓶座就算談戀愛也常常活在自己的世界，而且不希望被打擾，就算是戀人也不能侵犯他的私人領域，有時會讓另一半懷疑自己的地位根本不如他的摯友。

▍雙魚座

雙魚座雖然很重視愛情，但是太在乎的下場就是一堆內心戲，動不動就要測試另一半是不是真心的，一個不開心就要花許多心思哄他，讓戀人又累又無奈。