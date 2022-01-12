四大公投、中二補選與罷昶案，民進黨三連勝。不過台灣民意基金會董事長游盈隆認為，罷昶連蔡英文總統聲聲呼喚都無法激發足夠的投票誘因，這反而是一個可怕的隱憂。年底九合一地方大選，對想湔雪2018奇恥大辱的蔡英文而言，依然充滿變數，仍屬嚴峻且艱鉅的挑戰。

四大公投、中二補選與罷昶結果底定後，對2022九合一地方選舉有何影響？游盈隆在臉書表示，就短期政黨氣勢而言，當然對民進黨有利，但中長期而言，影響2022地方大選變數仍多，不宜遽下斷言。

他從三方面略作分析：首先，四大公投方面，如果考慮超低投票率的因素，以及選民態度面其實沒多大改變，尤其是反萊豬、珍愛藻礁及公投綁大選，多數人仍站在執政者的對立面，那麼，對即將來臨的地方大選就會有不同的想像與評估。

第二，中二補選方面，林靜儀勝出，五區全贏，寫下歷史新頁，這毫無疑問是民進黨的重大勝利；但不諱言地說，民進黨投入超乎想像的人力與資源，大軍壓境，甚至選戰最後關頭不惜冒著動用國家機器介入選舉的惡名。

他說，當「贏」是最重要的目標，不擇手段就習慣成自然了。這次補選結果無情地宣示台灣傳統地方山頭勢力走入歷史，也再度暴露了國民黨內部領導與整合的危機。

第三，罷昶方面，同意票未達法定門檻，但比不同意票多1萬1473票，差3943票讓林昶佐逃過一劫，也足夠讓他和民進黨中央嚇出一身冷汗。蔡、賴、蘇、林四巨頭都是身經百戰的人，如何看待這場用盡吃奶的力氣卻只催出四萬多不同意票，令人好奇。

游盈隆認為，這場仗，林昶佐雖免於被罷免，但只是因為罷昶一方功虧一簣，並不是反罷免壓過罷免，這暗示民進黨傳統支持者熱情消退，連蔡總統兼黨主席聲聲呼喚都無法激發足夠的投票誘因，這反而是一個可怕的隱憂。

他說，持平而論，四大公投對民進黨確實是非常嚴厲的考驗，但民進黨用50天絕地大反攻，全黨上下將士用命，有效地否決公投提案，排除潛藏的重大政治危機。

至於中二補選與罷昶投票，游盈隆表示，前者漂亮地贏回一席，後者險險地守住一席。場邊觀戰的人或許會認為「蔡英文總統兼黨主席洪福齊天，過六關斬六將，所向無敵」，但實情顯然比這種表面的認知複雜許多。2022九合一地方大選，對想湔雪2018奇恥大辱的蔡英文而言，依然充滿變數，仍屬嚴峻且艱鉅的挑戰。