2022地方選舉，各黨摩拳擦掌。而國民黨台北市黨部的市長民調更被爆出裡面有媒體人黃暐瀚，黃也承認此事。前民進黨立委沈富雄今(12日)對此在廣播節目中突說出，「如果國民黨北市黨部主委黃呂錦茹下一次對比式民調沒把我列進去，我就去登記參選，我一登記參選蔣萬安注定落選！」

廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚今詢問沈富雄，「國民黨從公投、台中補選、罷昶連敗，你怎麼看？」沈富雄則說，「我要向黃呂錦茹抗議，她把你(黃暐瀚)列入對比式民調，我知道你也不是國民黨的，我當然也不是國民黨，如果她下一次對比式民調沒把我列進去，我就進去登記參選，我登記參選蔣萬安注定落選！」

黃暐瀚笑著問，「你說真的還是假的？」沈回應，「我是說真的，國民黨立委費鴻泰最怕我選立委，跟我同一選區，我一登記他就完了。」黃追問「所以你是有想要選市長、立委？今天要在這邊宣布？」沈則說，「沒有啦，我是說國民黨的無厘頭，我不是說你黃暐瀚不配喔」、「把瀚哥列入對比式民調，而不把我列入，我一定參選，給他們嚇死」。

不過，節目最後黃暐瀚問「你剛剛講不排除選台北市長？」沈富雄也說，「是開玩笑的」。