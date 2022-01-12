台中市長盧秀燕（中）率與會貴賓焚香祝禱工程順利。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕出席豐原國民暨兒童運動中心動土典禮。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕提到東豐快速道路預計今年中即能復工。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕等出席豐原國民暨兒童運動中心動土典禮。（王文吉攝）

豐原國民暨兒童運動中心鄰近豐原大道，興建面積約1萬4581平方公尺。（王文吉攝）

豐原國民暨兒童運動中心迷模擬圖。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

斥資近6億元興建的豐原國民暨兒童運動中心12日開工，台中市長盧秀燕出席動土典禮時特別感謝立委江啟臣協助取得陸軍甲保廠土地，歷經10年推動，終於開花結果，規劃游泳池、綜合球場、親子體適能中心及兒童多功能空間等，並附設地下3層停車場，2024年底完工。

豐原國民暨兒童運動中心鄰近豐原大道，興建面積約1萬4581平方公尺，工程預算為5億9671萬元。盧秀燕、建設局長陳大田、運動局長李昱叡、民政局長吳世瑋、立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、謝志忠、王朝坤、陳清龍及多位里長均出席動土典禮。

「等了十年！」盧秀燕說，豐原國民運動中心原規劃只有地下1層停車場，考量地方需求，挖深至地下3層；為鼓勵兒童運動，更結合兒運中心並規劃溫水游泳池，讓民眾在寒冷冬天也可運動，由於設施越完善經費就越多，感謝民代支持與協助，讓運動中心順利開工。

盧秀燕也提到，東豐快速道路是連結山城的重要道路，之前因故停工，環評也被取消，當地民眾都希望趕快復工，總經費達130億元，感謝立委江啟臣協助爭取經費，目前正進行徵收用地程序，順利的話，預計今年中即能復工。

陳大田指出，豐原國民運動中心提供游泳池、綜合球場、成人體適能中心、成人韻律教室及飛輪教室等，另有親子體適能中心、兒童多功能空間、兒童韻律教室與兒童律動室等，而地下3層停車場提供汽、機車共377格位。

建設局表示，盧市長大力推動「酷運動、酷城市」，培養市民運動風氣，其中朝馬、南屯、北區、長春、大里、潭子國民運動中心已完工啟用，北屯、清水等運動中心也正規劃中，讓市民喜歡運動、提升健康。