美國職棒大聯盟目前處於休賽期，而自去年12月初還陷入了封館狀態，使得下季能否開打存在變數，不過今天傳出好消息，據《ESPN》報導，大聯盟和球員工會將在本周四進行協商，是封館後首度展開會議，若雙方談判達成一致，球迷們就有希望繼續迎接新賽季。

Major League Baseball and the MLB Players Association plan to hold a bargaining session Thursday, sources tell ESPN. MLB is expected to make a core-economics proposal at the session, which would be the first between the sides since the league locked out the players on Dec. 2. — Jeff Passan (@JeffPassan) January 11, 2022

而勞資雙方到底出了什麼問題？目前卡在收益分配、球員年資、薪資仲裁和豪華稅等問題上，對此雙方必須達成共識，不然新球季開打時間將會無限期延長，另外因為封館緣故，使得所有大聯盟簽約也無法進行，導致部分球星還未找到新東家。

但仍有許多隊在12月初就趕緊與球員簽約，如西曼(Marcus Semien)、席格(Corey Seager)去了遊騎兵，薛爾瑟(Max Scherzer)轉投大都會、拜耶茲(Javier Baez)前進老虎、辛德加(Noah Syndergaard)進軍天使等，不過豪門洋基、道奇並未有大動作。

現在市場剩下大咖球員還有太空人游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)、洛磯「故事哥」史多瑞(Trevor Story)、巨人明星三壘手布萊嚴(Kris Bryant)、道奇王牌投手柯蕭(Clayton Kershaw)、白襪投手羅棟(Carlos Rodon)、紅人卡斯提阿諾(Nick Castellanos)等。

日前最搶手的柯瑞亞連續拒絕多隊邀約，後來傳出有可能落腳洋基，因後者非常想要王牌游擊手，但也可能選史多瑞，而媒體則建議洋基不一定要補強游擊，布萊嚴也是個不錯選擇，而道奇的柯蕭則有可能前往遊騎兵，與老戰友席格重聚，當然，一切前提是封館必須盡快解除！