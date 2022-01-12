矽智財M31(6643)傳捷報，其5奈米、4奈米eUSB 2 IP再度打進高通Snapdragon 8系列旗艦晶片供應鏈，預計隨著全球5G智慧機出貨量持續提升，帶動高通Snapdragon 8出貨下，M31營運營運也可望進補。

M31高速傳輸IP近年最大的技術突破，就是擴大5G手機晶片eUSB2 IP布局，同時展開USB 4、PCIe 5、PAM4 SerDes等IP產品線布局，隨著高通新Snapdragon 8系列5G手機晶片製程向5奈米及4奈米微縮，eUSB2 IP成為重要IP區塊項目，M31成功打進高通新款5G手機晶片供應鏈，今年可望看到明顯營收挹注。

其實M31去年推出7奈米eUSB2 PHY IP已獲高通採用，第二代5/4奈米eUSB2 IP將再打進高通Snapdragon 8系列5G手機晶片供應鏈，預計在5G智慧機今年滲透率持續成長下，M31未來營收再添強勁成長動能。

M31去年12月合併營收達1.51億元，月增加33.9%、年成長19.3%，改寫單月營收歷史新高；去年第四季合併營收3.64億元、季增加65.3%，年成長19.5%，創下季度營收歷史新高；累計2021全年營收達10.11億元，首次突破10億元大關。