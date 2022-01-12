澳洲人口最多的新南威爾斯州周三染疫死亡人數創下新高。Omicron變種病毒迅速傳播所導致的缺工問題已經打亂供應鏈，使澳洲的經濟復甦之路面臨阻礙。

越來越多員工因為感染新冠病毒，或因為是確診者的密切接觸者而被迫隔離，導致澳洲企業面臨缺工問題。此外，在Omicron病毒肆虐下，航空、娛樂和住宿餐飲業再度面臨顧客急速流失的困境。過去兩年來，這些產業已經因為多次的封鎖措施而受到重創。

小型企業組織委員會（Council of Small Business Organisations）負責人Alexi Boyd在接受媒體訪問時表示，基本上，小型企業正處於封鎖狀態，幾乎沒有能幫助他們繼續開業的支持措施。

截至目前為止，澳洲周三通報的單日新增確診數約為10萬例，仍然接近最高記錄。全國染疫死亡病例新增42人，其中，新南威爾斯有21人病歿，創下疫情爆發以來的最高記錄。

澳盛銀行出具報告指出，勞動力短缺以及對公共場所的卻步，削弱了家庭支出，今年1月初的支出力道就像回到澳洲最大城市雪梨和墨爾本封鎖時。