默沙東新冠口服藥將來台 適用對象曝光

食藥署昨天晚間證實，已通過默沙東口服新藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）的緊急使用授權（EUA）。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，專家會議已經同意將默沙東口服藥物納入治療指引，需於發病5天內使用，適用者包括60歲以上或慢性病、嚴重心臟病、癌症等患者。

食藥署今天發布新聞稿指出，本署已於1月8日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學等領域專家召開會議，討論美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司的COVID-19口服抗病毒藥品Molnupiravir專案輸入申請；經評估Molnupiravir的療效、安全性、使用風險效益，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議依據藥事法第48條之2規定，同意核准本藥品專案輸入。

國內新冠肺炎治療指引方面，張上淳表示，過去一直沒有將口服藥物納入，但由於默沙東口服藥物已通過EUA，目前專家小組已經同意該藥物適用於具有重症風險因子的輕症到中症患者，於發病後5天內使用。

張上淳說明，重症風險因子包括年紀大（60歲以上）、糖尿病、肥胖（BMI大於等於30）、高血壓、心臟病、慢性腎病、嚴重心臟病、慢性阻塞性肺病、癌症等。