大門夜市包括福町、自強夜市等出入口，均有配備數位人流系統、熱顯像儀以監控入場民眾的體溫。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

台灣本土疫情升溫，花蓮市東大門夜市是人潮聚集的熱點，假日遊客激增，為此花蓮縣府重啟人流管制，即日起規範，東大門夜市人潮不能超過4000人，只要達到上限，就會啟動「一進一出」管制措施，以防疫情擴散，讓遊客能安心到花蓮遊玩。

農曆新年即將到來，卻籠罩疫情陰霾，中央並未宣布重返三級警戒，但防疫措施有調整，包括賣場、超市及市場加強人流管制，室內人與人之間須保持1.5公尺距離（每人2.25平方公尺）、室外須保持1公尺距離（每人1平方公尺），且不開放試吃、逛夜市也不能邊走邊吃，並落實實聯制、量體溫等防疫措施。

縣府觀光處長張志翔表示，中央宣布1月9日起調整防疫措施，縣府通知各鄉鎮市公所及民有市場務必加強人流管制、禁止試吃活動及邊走邊吃，並持續落實實聯制、手部清潔及量體溫等防疫措施，近期也將視情況對民有市場如美崙、黃昏、福興、太昌三角市場及北埔市場進行稽查。

至於人潮最多的「東大門夜市」，縣府依據室外社交距離規定重啟園區總容留人數上限4000人之規定，當達到人限時就會進行「一進一出」的管制措施。

張志翔進一步表示，東大門夜市包括福町、自強夜市等出入口，均有配備數位人流系統、熱顯像儀以監控入場民眾的體溫，一有發現體溫超過37.5度的遊客，立即請對方不要進入，並請民眾務必配合實聯制、戴口罩，攤位每天下班後也會進行消毒，同時也呼籲民眾配合防疫工作。