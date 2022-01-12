新冠肺炎疫情依舊在漫延，讓更多民眾注意到健康與醫療險的重要性，中國人壽12日提醒民眾若要投保醫療險，先求「三保」，即保大風險、保當下風險、保額足夠；同時要注意三點不漏，即保單有無解約金、保障有無等待期、保單是否保證續保及保證費率。

疫情不止讓防疫險、疫苗險及營業中斷險等熱賣，也讓民眾更注意身體健康及其他醫療保障，因為擔心若體況不佳，不慎感染新冠肺炎，就可能成為重症患者；同時在高齡化及醫療科技進步等趨勢下，很多疾病都可治療或減緩症狀，但可能需要長期抗戰或自費醫療，醫療險亦成為未來後勢看好的保單。

中壽提醒保戶若要投保醫療險，可先求「三保」，第一是保大風險，即評估目前面臨或擔心的最大風險，是疾病住院、手術、癌症治療、還是失能，先把可能造成經濟重大負擔的大風險，先用保單鎖住，避免一人生病，全家愁雲慘霧。

二是先保當下風險，例如年輕人可能會擔心意外造成住院或失能，亦或罹癌的治療費用，可先投當下最可能發生的風險，再視預算逐步補強，將未來或中高齡時可能出現的風險，如重大疾病、失智等風險，逐一納保。

三是保障充足，先求有保障，再求保長久，即年輕時預算可能沒那麼多，中壽建議可先用一年期或短年期醫療險，讓保額相對充足，之後再考慮終身型保單。

同時因為醫療險種類多、承保項目繁雜，中壽亦建議保戶投保醫療險一定要注意三點不漏，第一就是投保的醫療險有沒有解約金，沒有解約金的保費會相對便宜，但若中途解約，就一毛都拿不回來，保戶必須事先了解清楚，以免之後覺得保單不適合，要解約改買其他款時，才發現沒有解約金。

二是保單有無等待期，目前各壽險公司的醫療險，對新冠肺炎多數沒有等待期，即投保之後馬上生效，但其他如癌險、長照險等，有些會有三個月到半年的等待期，也就是等待期間若發生被保險的疾病，保單並不會給付。

三是保單是否保證續保及有保證費率，主要是一年期醫療險，保單是否有保證續保，續保到什麼年齡，且費率是否保證，還是會有調整機制，保戶都必須事先了解，否則容易與壽險公司間有糾紛。