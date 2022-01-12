港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今（12日）視察香港北角建華街51號楓林花園第三期後表示，香港本輪疫情在早已發現兩例垂直傳播個案，顯示Omicron變種病毒的空氣傳播能力很強，「建議市民應該佩戴兩個口罩」。
袁國勇說，目前香港社區感染個案仍然較少，不需要全民戴N95口罩，因N95非常貴，不可能人人都戴，而且由早到晚佩戴N95也不可行。他建議，可戴兩個外科口罩，增強過濾能力。
袁國勇再次呼籲，香港民眾盡快接種疫苗，減低死亡率。
港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今（12日）視察香港北角建華街51號楓林花園第三期後表示，香港本輪疫情在早已發現兩例垂直傳播個案，顯示Omicron變種病毒的空氣傳播能力很強，「建議市民應該佩戴兩個口罩」。
袁國勇說，目前香港社區感染個案仍然較少，不需要全民戴N95口罩，因N95非常貴，不可能人人都戴，而且由早到晚佩戴N95也不可行。他建議，可戴兩個外科口罩，增強過濾能力。
袁國勇再次呼籲，香港民眾盡快接種疫苗，減低死亡率。
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