星宇航空領先業界引進全台首架A330neo，預計今年2月中旬交機，5月投入營運，飛航亞洲重點城市，迎接疫後復甦旅運市場。星宇航空表示，依機隊規劃將導入8架A330neo，今年還有3架同款新機將陸續導入。

為迎接A330neo機隊加入，星宇小舖推出以機型為主題打造的全系列周邊商品將分批上架銷售，一路延續A330neo飛機抵台熱潮，讓粉絲與星宇航空一同感受迎新機。

即日起推出首波周邊商品，有330neo動態夜燈音樂鈴，星宇聯手知音文創以機上降落音樂及機坪場景為主題打造，造型擬真細緻，每台2890元，及A330neo旅行頸枕，由星宇航空二度攜手知名品牌Uno打造，呼應航機機務工程師制服紅藍配色，採用涼感記憶棉枕蕊提供多向支撐，外出攜帶可輕鬆壓縮至1／4輕量體積等。

接著第二波商品將於19日上架，包括NEW ERA象牙米棒球帽、二款330neo飛行飄帶鑰匙圈。深受星粉喜愛的A330neo飛行夾克及飛機模型，也將隨新機抵台的腳步陸續推出。