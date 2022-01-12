近來，在日本有很多東西都在漲價，就連望遠鏡、小提琴弓，甚至有專門用途的紙張等，這幾10年都一直凍漲的商品，現在都看得到價格全面上揚。

雖然整體的漲價幅度不會說很大，但對價格很敏感的日本人來說，這已是不小的改變。

主要還是日本上班族的薪資沒什麼加薪，使得家庭在支出這一塊就會很小心謹慎，傳統來說，日本民眾只要東西漲價，很自然就不會去購買。對日企來說，因為擔心失去客戶進而影響業績，故大部分上漲的成本都自行吸收，不太敢直接轉嫁出去。

不過，目前受到大宗物資上漲，疫情之下交通費變貴，以及日圓長期弱勢，導致輸入型通膨影響，有愈來愈多的日企開始將多出成本反映在售價上。

以主宰日本近6成市場，有當地國民品牌之稱的威克勝(Vixen)望遠鏡，計畫從2月起，要將旗下幾款熱銷，但非高階的望遠鏡漲價24%，金額在約7.5萬到17萬日圓不等，大概是650到1500美元左右。

威克勝表示，製造成本提高，包括中國大陸廠的員工薪資上漲，以及取料也變貴之下，若不漲價將會嚴重影響到營運。不過，消費者照買單並沒有強烈反彈。但是，與牛奶或雞蛋相比，沒什麼人會在乎望遠鏡有沒有漲價。

另外，從1960年代開始，就一直在進口並販賣小提琴的日企Shirakawa Sogyo，這個月已經調漲一些在瑞士製造的小提琴弓，漲幅在36%附近，約54萬日圓。

Shirakawa Sogyo解釋，瑞士法朗走強，匯兌已壓縮到獲利能力，現在萬物齊漲，也是自己產品漲價好時機。此外，同業間也都如此這般在調高售價。

同樣地，日本大批商品交易的躉售物價，要比賣給消費者的價格漲更多。日本官方資料，去年11月漲至創新高的9%，而消費者核心通膨的年增才僅0.5%，不過已是近兩年最高。

同時，去年11月最終財貨價格只漲4.6%，但原料成本已飆升74.6%。日本食物行銷研究訊息中心(Food Marketing Research and Information Center)表示，通常日本零售商只允許食品供應商，在原料成本上漲兩到3成時才可漲價，現在很明顯已經超出許多。

至於未漲到兩到3成的話，日企只有透過撙節開支等不同方式自行吸收。但若有日本公司連撙節成本都撐不下去時，才會有漲價的打算。

除紙板外，日本國內市占率4成的日本製紙(Nippon Paper Industries)表示，在接下來幾個月內，一些紙製產品都會漲價，幅度在5%到15%之間。不過，對賣得頗好，上面有蓋子的那種牛奶紙盒，漲幅卻相對有限。

日本製紙認為，如果不是產業佼佼者，又要開第一槍來漲價的話，在日本實在是蠻難的。

創立超過一甲子，專營壁紙、窗簾以及地板等商品的山月(Sangetsu)，在2021年9月就率先調漲產品價格約15%。理由很簡單，因為這家室內裝潢材料大廠都一直不漲價，那麼同業就可能會出現虧損。

還有，日本最大辦公用品業者國譽(Kokuyo)，從2022年開始，把剪刀、訂書機與其它有金屬材質的文具調漲約8%。不過，在所有製造商品中，國譽也只敢漲15%的辦公用具項目而已。

國譽無奈地說，實在是因為鋼鐵價格漲翻天，自己已經撐不下去了，才會調高售價。

日本物價一片蠢動，最高興的應該是把通膨目標，訂在2%的當地央行行長黑田東彥。黑田12日指出，在能源成本增加，以及景氣溫和復甦的推動下，消費者的通膨可望加速上揚。