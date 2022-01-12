衛生福利部食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）為積極因應新型冠狀病毒疾病（以下簡稱COVID-19）疫情防疫需求，於今（111）年1月8日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學等領域專家召開會議，討論美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司的COVID-19口服抗病毒藥品Molnupiravir專案輸入申請案。

食藥署表示，經評估Molnupiravir的療效及安全性、使用的風險效益，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議依據藥事法第48條之2規定，同意核准本藥品專案輸入。

食藥署指出，Molnupiravir適用於發病5天內、具有重症風險因子，且臨床上不適用其他治療選擇的成人輕度至中度COVID-19確診者。服用本藥品者應確實完成完整的5天療程，並於治療期間及治療結束後，依照嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心規定接受隔離，以提高病毒清除率，降低COVID-19傳播的可能性。此外，廠商應於專案核准輸入期間執行風險管理計畫，以保障病人用藥安全。