國泰金(2882)旗下國泰證券台股定期定額扣款金額連年攀升，2021年台股定期定額扣款金額近150億元，年增率逾180％，市占率近4成。根據國泰證券台股定期定額客戶扣款的前三名標的分別是元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)及台積電(2330)，從目前扣款人數與金額頻創高之際，顯見定期定額的客戶族群持續在擴大，投資人開始提早為自己的財富規畫。

國泰證券台股定期定額服務扣款的標的達165檔，分別為84檔個股及81檔ETF，個股主要涵蓋台股前50大市值的大型藍籌股以及MSCI成份股，ETF的投資範疇更廣，舉凡跟蹤指數的指數型ETF、債券型、海外特別股、特定產業ETF，以及目前全球討論度高的企業永續概念的ETF等，每個月只要投資1000元就可開始累積夢想基金，長期布局並參與台股。

此外，台股牛年將從1月27日休市到2月6日共11天，國泰證券建議投資人在面臨台股的春節休市狀態，仍可以多加利用美股來進行投資布局。國泰證券推出的「美股定期定股」服務，只要1股起，就能當上美國指標企業的股東，國泰證券目前提供一共達126檔美股標的，分別是60檔美股、60檔美國ETF及6檔美國特別股，舉凡蘋果、亞馬遜、波克夏、臉書及特斯拉等，都是投資人相當熟悉的指標企業，投資人可於每月約定的3個日期5、15、25日進行扣款，讓投資人利用小額就可以跨足投資海外版圖。