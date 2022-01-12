訊連(5203)旗下FaceMe AI人臉辨識技術透過筑波醫電開發的「AI雙眼龍-紅外線熱感及可見光自動檢篩系統」獲衛生福利部桃園醫院採用，為負壓隔離病房醫護人員提供一站式的非接觸性門禁篩檢系統。該系統可於0.5秒內，透過熱像儀量測體溫，並使用人臉辨識技術辨識醫護人員身分、及記錄進出時間。除可大幅減低人力紀錄時間外，更可減少接觸風險，保障醫護人員及負壓隔離病房之病人健康及安全。

筑波醫電隸屬於筑波集團，於2018年成立，著力於人們早期病變篩檢系統的精準醫療設備產品研發與生產。筑波醫電開發的AI雙眼龍（TC-800）為一高規格熱像儀，可提供體溫量測、人臉辨識、口罩偵測及進出紀錄等功能，能於0.5秒內動態感測10至30人體溫。TC-800也具備整合口罩辨識、人流計次甚至醫院插健保卡查詢TOCC功能，設置於醫院外，也可適用於科技大廠、購物中心、辦公大樓、校園等大型場域入口處，以非接觸性方式，大幅提升防疫期間健康偵測及身分確認效率。

筑波醫電公司董事長許深福表示，筑波從3C到3醫，開發各項智慧系統方案，滿足各類大型機構在疫情期間的防疫門禁管理需求。TC-800目前已獲得許多政府機構、學研單位、高科技大廠應用的認可，並外銷至美國、日本、東南亞國家等。

為因應防疫安全所需與更有效管理人員出入，部立桃園醫院於7A負壓隔離病房的出入口設置筑波醫電TC-800。以往負壓隔離病房醫護人員出入皆需要人工紀錄作業，難以避免接觸風險，疫情期間更必須提升院內防疫層級。TC-800結合使用訊連FaceMe人臉辨識技術，可於醫護人員進出負壓隔離病房時，一次完成體溫管控、身份辨識及記錄出入時間，大幅提升記錄效率、並有效避免接觸風險。