德國生物製藥公司BioNTech(BNT)周二表示，與輝瑞(Pfizer)共同開發的新冠疫苗在2022年預計將為公司帶來最多170億歐元(約190億美元)的營收。該公司並承諾對癌症藥物和新疫苗進行開發。

BioNTech在摩根大通舉辦的年度醫療會議上表示，預計今年來自疫苗的營收將在130億至170億歐元間；而相較之下，此前對2021年相關營收財測為160億至170億歐元。

BioNTech股價在周二收跌6.8%。

BioNTech目前已經在許多候選產品加速人體臨床試驗，進入至今為止最昂貴的開發階段。

根據公司簡報，BioNTech在去年開始了5項臨床試驗，試驗以前沒有在人體上測試的腫瘤藥物，其中兩項試驗進入了人體試驗第二階段，而通常要經過第三階段才會獲得市場批准。

BioNTech還對流感疫苗進行第一階段人體試驗，並且計畫在今年對帶狀皰疹、瘧疾、肺結核和單純皰疹4種疫苗進行人體試驗。

該德國藥廠還表示，已經與英國的人工智慧新創公司InstaDeep進行合作，開發一種新方法，能快速判斷一個新變種病毒是否應該值得關注。

兩家公司在周二發表聯合聲明稱，新的計算方法可以分析在感染者身上發現的新冠病毒突變的基因測序資料，並且可以在幾天內評估這些變種病毒帶來的風險，有時甚至可在幾分鐘內完成評估。