嘉義市議長莊豐安、福添福基金會創辦人陳盈助送紅包及福袋給單親爸爸。（廖素慧攝）

福添福基金會送紅包及福袋伴手禮給雲嘉地區弱勢團體及弱勢家庭。（廖素慧攝）

弱勢團體表演唱歌．跳舞，令人感動。（廖素慧攝）

福添福社會福利基金會今年有100萬元紅包及1500份福袋將分送給雲嘉地區弱勢團體及家庭過年，12日基金會創辦人陳盈助、董事長陳素月偕嘉義市長黃敏惠、市議長莊豐安啟動這項愛心送暖活動，基金會表示，13年來累計送出逾2.5億元助弱勢。

嘉義市長黃敏惠表示，福添福基金會每年歲末年終都送愛心陪伴弱勢家庭及團體，讓大家感受滿滿的溫暖，今年受新冠肺炎的影響，仍不改初衷，基金會將總計約100萬元的紅包及1500份福袋伴手禮，分送給雲嘉地區弱勢家庭及團體，讓弱勢家庭好過年關。

陳素月指出，「在別人的需要裡，看見我們的責任」，是福添福基金會的使命與精神，基金會13年來由專業社工訪視，及時協助、陪伴遭遇困境家庭，也期盼他們能自立自強，面對挑戰，希望透過公私部門間的協力與合作，幫助弱勢家庭脫離困境。

受扶助戶何小妹妹就讀國小2年級，家境清寒，自幼聽力受損，必須戴助聽器，助聽器使用多年已老舊故障，基金會特別捐助她生活扶助金，期勉何小妹妹不畏逆境，奮發向上。

基金會執行長湯宏忠指出，今年因應防疫，取消歲末圍爐送暖餐會，改成發送加菜金、紅包及福袋伴手禮給雲嘉地區16個弱勢團體及弱勢家庭，還有長期扶助的中埔鄉同仁國小棒球隊的經濟弱勢球員。

基金會表示，基金會13年持續急難救助、送暖助弱，每月約120至150戶，累計已約1萬戶，共送出超過2.5億元助弱。