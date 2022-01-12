喝咖啡已經成為許多人生活的一部分，清晨起床後就是煮咖啡，或是至辦公室時，手中一定握著1杯咖啡，不管是超商平價咖啡，或是較昂貴的冰滴、冷萃咖啡，營養師提醒，起床後2至3小時，或午餐後2至3小時飲用咖啡，提醒效果最佳。

據統計，台灣人每年喝掉28.5億杯咖啡，咖啡人口越來越多，也更講究如何沖泡咖啡。食品藥物管理署指出，咖啡沖泡方式眾多，常見有手沖、義式濃縮、冰滴及冷萃，分述如下：

◎手沖咖啡：手沖咖啡是把咖啡粉放入有濾紙（或濾網）的濾杯中，將熱水注入咖啡粉中，萃取出咖啡液，可展現咖啡的多重層次與香氣。

◎義式濃縮咖啡：義式濃縮咖啡是用義◎咖啡機以高溫、高壓快速萃取出咖啡液，沖出的咖啡液濃厚且油脂呈乳化狀，可凸顯出咖啡本身的風味特性。

◎冰滴咖啡：冰滴咖啡是以冷水或冰塊融化後的水滴，緩緩滴入咖啡粉 萃取出咖啡液，冰滴咖啡的風味細膩，還可將冰滴咖啡冷藏數天熟成，讓香氣更加有層次。

◎冷萃咖啡：冷萃咖啡的沖泡方式與冷泡茶相似，將咖啡粉長時間浸泡冷水中，喝起來風味純淨而酸度較低，若再額外注入氮氣使冷萃咖啡產生綿密氣泡，口感更加柔滑。

許多人喝咖啡，為了提神、趕走瞌睡蟲，但又怕喝多了，晚上睡不著，營養師蔡孟融說，「喝對時間很重要」，建議下午3點後就不再喝咖啡，否則晚間可能睡不著。

蔡孟融表示，咖啡因在人體內的半衰期約四至六小時，不想被咖啡因干擾睡眠，就應該提早喝咖啡的時間，最好睡前七個小時就不要喝咖啡，除了避免睡不著，也可減少夜尿頻率。

此外，咖啡因在喝完後20至30分鐘才發揮作用，蔡孟融建議，可以在午休小睡之前，先杯咖啡，醒來就可提振精神。

至於早上起床後喝咖啡，提醒效果反而不佳，因為剛起床時體內皮質醇濃度最高，影響咖啡的提神效果。