台中市政府為振興國旅自由行市場，觀光旅遊局與安心旅宿業者合作舉辦「GO！享住台中」活動，預計抽出1.5萬份價值1000元平日住宿抵用券。副市長黃國榮12日表示，搭配中央振興五倍券與超過百家旅宿業者加碼優惠，以自由行旅客為對象，1月17日起全台民眾皆可上網登錄參與抵用券抽獎。

市府觀旅局12日在市政大樓舉辦「GO享住台中」記者會。黃國榮表示，市府預計於1月26日抽出8000份，5月3日抽出7000份，安心旅宿享住台中。第一波幸運中獎民眾於今年農曆春節連假後（2月6日至4月28日），平日（週日至週四）即可享住台中。

黃國榮指出，台中市將居家檢疫者與一般旅客清楚分流，媒合部分旅館獨創「居家檢疫替代所」，其他旅宿都是「安心旅宿」，沒有居家檢疫者入住；因業者與市府共同堅持與努力，台中成為網路訂房平台連假國人搜尋次數最高的旅遊目的地，加上山、海、屯、都觀光資源多元豐富，到台中觀光旅遊絕對是國旅首選。

觀旅局長韓育琪說明，「GO！享住台中」活動1月17日起開放上網登錄，民眾屆時可上網查詢「享住台中」活動官網，或用line搜尋「大玩台中」（帳號ID：@taichungtravels）並加入好友，即可登錄參加抽籤，今年春季遊台中正精彩，來台中住宿不僅可享折抵優惠，還能抽好禮歡迎全台民眾前來探索發掘。

韓育琪強調，百家旅館民宿為吸引全台民眾青睞，推出各式「加倍」方案，民眾持振興五倍券搭配各家優惠方案最划算，可享房價折扣、房型免費豪華升等、加送限定紀念品、觀光場館門票等；合作旅宿家數及方案持續更新，民眾使用住宿抵用券後，還可再參加「瘋狂抽抽樂」，就有機會抽中電動機車等多項好禮。