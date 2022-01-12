境外移入個案暴增，今天一口氣增加92例，分別為58例落地採檢個案、34例居家檢疫採檢個案。外界關心國內醫療量能是否充足，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前台北區和北區專責及負壓病床占床率皆為4成多，今天起針對機場落地採檢確診個案，可安排同班機者兩人一室，盼增加專責病房運用情形。

羅一鈞說明，上週已要求各醫院加開專責病房及負壓隔離病房，目前台北區共1123床，目前入住496人，占床率44.2％；北區共557床，目前入住272人，占床率48.8％。集中檢疫所部分，全國占床率50％，北部比中南部稍高一點，這和目前需要安排檢疫隔離的對象分布有關。

指揮中心昨起針對長程航班入境旅客採「落地採檢」，檢驗陽性者將直接後送24家指定醫院。羅一鈞說明，上周已放寬同住家人、同行者可採兩人一室，今天再放寬同班機旅客可以安排兩人一室，希望增加專責病房運用情形。