警方查扣吳嫌的手機、招商契約書、切結書、攤位收據證明及提款卡等證物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南29歲吳姓男子假冒公關公司，日前在網路上假藉「佛光山春節市集」、「台南林初埤木棉花季」及「國際蘭花展」等名義招募攤商，多人受騙匯款，台南警方獲報後組成專案小組調查，10日晚間將吳嫌拘提到案，11日以違反詐欺、洗錢及偽造文書等罪嫌移送南檢，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

警方日前接獲民眾報案，指稱吳嫌在網路上假藉「佛光山春節市集」、「台南林初埤木棉花季」及「國際蘭花展」等名義，進行招商詐騙，第一分局、歸仁分局、白河分局及刑事警察大隊隨即共組專案小組，並向台南地檢署檢察官黃銘瑩報請指揮偵辦。

警方調查，吳嫌涉嫌在網路社群媒體申請多個假帳號，以買空賣空方式，向被害人謊稱是受市府委託的公關公司，負責活動攤位招商，要求被害人交付攤位租金，過程還會簽訂合約書，取信被害人，就連知名韓粉「杏仁哥」也遭騙，總計不法獲利達100多萬元。

經檢察官黃銘瑩指揮專案小組，掌握家住台南關廟的吳嫌，前天將他拘提到案，並查扣手機、招商契約書、切結書、攤位收據證明及提款卡等證物，昨日訊後以違反詐欺、洗錢及偽造文書等罪嫌送辦，12日台南地院裁定收押禁見。

南市刑事警察大隊表示，目前已有4名受害者完成報案，另也呼籲其他被害人盡快來報案，後續將清查吳嫌帳戶的金流，持續擴大偵辦。