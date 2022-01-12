湖人前陣子拉出一波4連勝，可惜前天又敗給灰熊，目前戰績21勝20敗排在西區第7，而這陣子禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)因傷休戰，原本擔任的中鋒位置由詹姆斯(LeBron James)扛下，不過總教練在今天受訪表示，當戴維斯回歸後，將繼續打中鋒，詹姆斯則是第二人選。

Lakers plan to use LeBron James as backup center when Anthony Davis returns, Frank Vogel sayshttps://t.co/G5BTFvkvMW — CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) January 11, 2022

總教練佛格(Frank Vogel)今天賽後訓練談到傷兵戴維斯和努恩(Kendrick Nunn)，提到關於戴維斯復出位置安排，他仍計畫讓戴維斯回到中鋒位置，而且會以先發之姿出戰，詹姆斯則作為中鋒後備人選，另外談到本季還未出賽過的努恩，則說他離復出越來越近，但仍無確切時間。

說到中鋒位置，球團本季極力安排小球陣容，戴維斯受傷前幾乎都以先發中鋒出戰，不過這受到外界質疑，有人說戴維斯為此增加了體重，但卻失去過往的靈活度，而容易受傷的體質並不適合在禁區和別隊中鋒攪和，也是本季他統治力大大衰退的原因。

而在戴維斯缺陣後，湖人竟改打更另類的「超級小球」陣容，由詹姆斯來擔任先發中鋒，原本也受到質疑，不過憑著詹姆斯強悍的個人能力，算是掩蓋住教練團冒險的決策，這也讓球隊更加信任讓詹姆斯出戰中鋒位置，但這也有可能加重他的負擔。

湖人本季在進攻上沒有太大問題，目前平均得分排在全聯盟第4，但防守成為一大缺陷，排在後段班的第23，球隊陣容過於老化是不爭的事實，球星間磨合期也非常久，最近才慢慢找到贏球節奏，不過等到戴維斯回來，還要打中鋒，對於球隊是好是壞就很難說了！