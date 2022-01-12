近日國內新冠肺炎確診個案大增，中央流行疫情指揮中心今天宣布放寬確診個案解隔離標準，由於不少民眾曾在國內外確診，可能因病毒陰陰陽陽而重複被驗出，指揮中心也修訂相關規範，如首次檢驗Ct值大於等於30，只要同時符合3條件即可提早解除隔離。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明，先前針對Delta確診者，擔心其高傳染力，因此規定需要連續兩次檢驗Ct值大於等於30或陰性才能解除隔離；現在有Omicron進來，因此專家討論不再針對不同病毒做限制。

指揮中心表示，只要同時符合下列3條件，即可解除隔離治療：1. 退燒至少10天且症狀緩解。2. 距發病日已達10天 3. 間隔24小時兩次呼吸道檢體PCR檢驗結果為陰性或Ct值大於等於30。

另外張上淳表示，由於部分民眾過去曾在國內外確診，或是曾感染但沒有被診斷出來，因此第一次被驗出陽性時Ct值偏高、病毒量低；過去針對這些舊案，都需要由網區指揮官依個案判斷，現在可改由衛生局以3項條件研判解除隔離。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內有20％到25％個案在確診時Ct值大於等於30，可進行後續評估，如符合3項條件即可提前解除隔離，不須距離發病日達10天。

指揮中心表示，初次確診時Ct值大於等於30且同時符合以下3條件，可解除隔離：1.無新冠肺炎相關症狀 2. N抗體陽性 3. 追蹤兩套呼吸道檢體PCR結果為陰性或Ct值大於等於30。

外界擔心Omicron輕症患者恐占用醫療資源，張上淳表示，專家小組已經進行討論，如果疫情嚴峻或個案數比較多時，指揮中心必要時可採「不需要兩次連續呼吸道檢體」，只要發病達10天，即入住社區內集中檢疫場所，就不會占用到醫療資源。