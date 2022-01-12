新竹地檢署鑑於酒駕等危險駕駛行為對其他用路人造成生命、身體、財產嚴重威脅，將從嚴認定得否易科罰金，若其整體情節認達難收矯正之效或難以維持法秩序者，將依刑法第41條第1項但書規定不准易科罰金，發監執行，以杜絕「繳錢了事」的僥倖心態。

住新竹市的鍾姓男子犯酒駕公共危險罪，被新竹地方法院判處有期徒刑3月確定，檢察官12日傳喚到案後，發現鍾男2019年已有2次酒後駕車公共危險罪、1次肇事逃逸罪，均經法院判決有罪確定紀錄，前年12月17日執行完畢。

鍾男去年8月21日中午12時許，在新竹市住處飲酒後，已達不能安全交通工具狀態，仍騎乘電動自行車外出而為警查獲，檢察官認鍾男自制力不佳，整體考量後，駁回其易科罰金聲請，發監執行。

新竹地檢署重申對心存僥倖一再觸法之徒，絕不寬貸，凡酒（毒）駕個案情節。經執行檢察官認為難收矯正之效或難以維持法秩序者，將發監執行，以正法紀，守護用路人之身家安全。

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