台灣港務公司12日與萬海航運公司簽署20年租賃契約，由萬海承租高雄港第五貨櫃中心79至81號碼頭及附屬設施，萬海航運公司預計投資新臺幣70餘億元，進行碼頭及櫃場改建，包含現代化橋式起重機及門式起重機等，可有效提升裝卸作業效率，並利用第五貨櫃中心深水碼頭營運利基，加強遠洋航線的布局。

台灣港務公司陳邵良12日與萬海航運公司總經理謝福隆，簽署20年租賃契約，由萬海承租高雄港第五貨櫃中心79至81號碼頭及附屬設施，台灣港務公司表示，此次簽約象徵台灣港務公司持續協助輔導航商建立長遠營運基地之外，也宣示萬海航運公司持續深耕高雄港，作為全球轉運基地，並擴大營運規模，保持名列全球前十大航運公司。

萬海航運公司預計投資70餘億元，進行碼頭及櫃場改建，包含現代化橋式起重機及門式起重機等，可有效提升裝卸作業效率，並利用第五貨櫃中心深水碼頭營運利基，加強遠洋航線的布局。

第五貨櫃中心79到81號碼頭總長度近870公尺，水深負14到15公尺，自88年起由長榮海運公司承租，由於長榮公司將在112年下半年搬遷至第七貨櫃中心營運。

台灣港務公司指出，為了維持高雄港為貨櫃樞紐港地位，推動高雄港貨櫃碼頭整合，與萬海航運公司超前佈署協商，由萬海航運公司接續進駐第五貨櫃中心79到81號碼頭，以發揮碼頭營運綜效。

港務公司說，萬海航運公司為全球十大航運公司，83年由第一貨櫃中心42號碼頭搬遷至第二貨櫃中心63和64號碼頭，近10年來，除了109年受疫情影響外，在高雄港年作業量皆達100萬TEU以上，營運作業量極為穩定，對於鞏固高雄港貨櫃量極具貢獻。

港務公司表示，藉由長榮海運公司搬遷至第七貨櫃中心營運之契機，啟動高雄港貨櫃碼頭重配置計畫，協助萬海航運公司租賃經營第五貨櫃中心79到81號碼頭後，作業面積將提升為2倍，可有效紓緩萬海航運公司既有63、64號碼頭作業能量飽和的情形，且79到81號碼頭、場地及機具設備，都將更新或新設，設施條件可供該公司新購1.3萬TEU（20呎標準貨櫃）超巴拿馬級貨櫃輪靠泊作業，更有利萬海航運公司調撥轉口櫃至高雄港轉運，達到經濟規模，進而提高整體營運效能。