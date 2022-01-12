2022年開春，台中日月千禧酒店邀請到享譽國際的藝術家陳炳臣、以大千欣禧為主題舉辦新春畫展。「春枝櫻滿」、「茁壯」、「郁森」等35件展出的畫作討喜應節外，呈現寶島大自然之美，無論是現正綻放的梅、即將帶動賞花熱潮的春櫻，還是高山神木、杜鵑等，色彩斑斕、生意盎然，替酒店空間注入無限生機與活力。

此外，搭配畫展，一樓旅覓酒吧獻出同名款藝術甜點，點心坊主廚蘇育民讓畫中的櫻花、山脈、綠葉一變而為甜點，不僅瞬間吸引視覺，雅緻宜人的風味更是征服味蕾。

日月千禧總經理許瑄芷表示，每年開春的藝術展，傑出的作品都替酒店增添喜慶的氣氛。2022年迎春畫展陳炳臣大千欣禧創作個展，集結藝術家榮獲韓國「首爾亞細亞美術招待展」、韓國「首爾國際美術祭」、韓國「第55回國際文化美術大展」、日本「第21回東京都美術館國際書畫交流展」等國際展金獎的傑作，金牌榮耀更添喜氣外，提升展覽層次。且藝術家以高山植物作為創作主題，期盼藉由欣賞大千世界美好的萬物，能讓喜悅之情油然而生，同時這股美麗的力量，能令疫情早日遠離，重回昔日生活。展期至6月30日，是日月千禧參與台中市政府文化局藝術亮點計畫，第二十一次籌辦藝文展覽。

陳炳臣是彰化縣芳苑鄉人。曾任演員、導演、藝術策展人、文化部諮詢委員等，在專職藝術創作後，2019年到2021年參加國際畫展皆獲得金獎，已連續三年得到五個國際比賽獎項的肯定。他從小喜歡接近大自然進而愛上爬山，高山植物之美讓他深受感動也成為畫作的主要題材。他在創作時會觀察、想像、內化植物的生長過程，進而體悟到萬物生命皆從流動而來，也因此鑽研出幾乎不用畫筆、直接讓顏料流動的獨創繪畫技巧，讓他與大自然的邂逅，幻化為兼具氣勢與細膩度的鉅作。

畫風上則藉西方的壓克力媒材，表現東方的哲學意境與詩意，運用顏料堆疊、暈染、刮刷讓色彩奔騰、色塊的虛實之間呈現豐富意境，不僅抽象與具象、現實與永恆、時間與空間相互交錯，鮮豔畫面、複雜線條中流露出對創作的狂熱及對生命的熱情。

陳炳臣強調，他的創作不只是表達自然萬物，更是抒發個人情感與社會觀，欣賞作品時，除了眼前景色，希望能喚醒心中曾經與自然的相依，感應生命的節奏，尋回你我生活中的美好。

搭配畫展，即日起至2022年3月31日，1F旅覓酒吧獻出同名款藝術甜點，點心坊主廚蘇育民以陳炳臣的人生故事為靈感，將他爬上高山探尋植物的歷程重現在點心上。

其中，山形蛋糕的部分，用抹茶巧克力噴面營造出綠意，內餡表層是果香撲鼻、細緻輕盈的百香果慕斯，裡層則交疊杏仁蛋糕及熱帶水果餡。慕斯融入杏仁蛋糕以及鮮果的酸甜更加地清新爽口，且口感層次相當豐富，而山中的土壤、綠葉以巧克力酥波蘿、及蓬鬆濕軟的微波蛋糕呈現，尤其櫻花用可塑巧克力純手工捏塑出唯美精緻的花型，完美擄獲目光。

單點每份250+10%，搭配上咖啡或茶一杯的藝術下午茶組合，每組320元+10%，且加價30元飲品可升級為冰沙類、果汁類、酒精類咖啡或華剛君臨系列茶品，將下午茶組合拍照打卡、上傳至Fb或IG並設定公開，還可享有該組合9折優惠。