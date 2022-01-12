警政署下午表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，警政署警政委員等職缺，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定，發布120名相關人事調整，17日星期一辦理交接。

新任警政委員劉章遠。（警政署提供）

調動名單如下：

1、保安警察第二總隊總隊長劉章遠陞任警政署警政委員

2、保安警察第三總隊總隊長廖宗山陞任警政署警政委員

3、嘉義縣警察局局長廖訓誠調任保安警察第二總隊總隊長

4、臺北市政府警察局副局長李西河調任保安警察第三總隊總隊長

5、臺中市政府警察局副局長邱文亮調任保安警察第四總隊總隊長

6、桃園市政府警察局副局長薛文容調任保安警察第五總隊總隊長

7、保安警察第五總隊總隊長林水順調任保安警察第六總隊總隊長

8、桃園市政府警察局副局長楊鴻正調任臺北市政府警察局副局長

9、臺北市政府警察局督察長翁群能調任臺北市政府警察局副局長

10、桃園市政府警察局主任秘書蔡鴻義調任桃園市政府警察局副局長

11、警政署秘書室主任顏旺盛調任桃園市政府警察局副局長

12、保安警察第四總隊總隊長魏慶賢調任臺中市政府警察局副局長

13、臺南市政府警察局主任秘書張樹德調任臺南市政府警察局副局長

14、警政署警政委員張春波調任臺南市政府警察局副局長

15、花蓮縣警察局局長蔡丁賢調任高雄市政府警察局副局長

16、高雄市政府警察局督察長趙瑞華調任高雄市政府警察局副局長

17、宜蘭縣政府警察局局長廖材楨調任臺北市政府警察局督察長

18、警政署教育組組長廖恆裕調任桃園市政府警察局主任秘書

19、新竹縣政府警察局局長吳敬田調任臺南市政府警察局主任秘書

20、苗栗縣警察局局長周煥興調任臺南市政府警察局督察長

21、新竹市警察局局長李安淳調任高雄市政府警察局主任秘書

22、臺南市政府警察局督察長葉明潭調任高雄市政府警察局督察長

23、嘉義市政府警察局局長黃建榮調任刑事警察局副局長

24、國道公路警察局主任秘書程文宏調任國道公路警察局副局長

25、警政署保安組組長郭士傑調任新竹市警察局局長

26、警政署保防組組長王文澤調任嘉義市政府警察局局長

27、警政署公共關係室主任楊哲昌調任新竹縣政府警察局局長

28、警政署法制室主任陳武康調任苗栗縣警察局局長

29、警政署行政組組長李謀旺調任雲林縣警察局局長

30、保安警察第三總隊副總隊長陳明君調任嘉義縣警察局局長

31、高雄港務警察總隊總隊長林新晃調任宜蘭縣政府警察局局長

32、警政署交通組組長戴崇贒調任花蓮縣警察局局長

33、保安警察第一總隊副總隊長鄭榮崑調任警政署行政組組長

34、保安警察第二總隊副總隊長林信雄調任警政署保安組組長

35、保安警察第七總隊副總隊長林富助調任警政署教育組組長

36、保安警察第四總隊副總隊長盧廷彰調任警政署交通組組長

37、警政署資訊室主任黃勝源調任警政署保防組組長

38、保安警察第六總隊副總隊長沈炳信調任警政署防治組組長

39、臺南市政府警察局永康分局分局長呂世明陞任警政署公共關係室主任

40、新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長黃壬聰陞任警政署秘書室主任

41、刑事警察局簡任技正林建隆調任警政署資訊室主任

42、保安警察第七總隊主任秘書王旭昌調任警政署法制室主任

43、警政署防治組組長莊勝雄調任高雄港務警察總隊總隊長

44、臺中市政府警察局警政監林宏儒調任警察機械修理廠廠長

45、保安警察第一總隊主任秘書李宏振調任保安警察第一總隊副總隊長

46、桃園市政府警察局中壢分局分局長陳百祿陞任保安警察第一總隊副總隊長

47、保安警察第二總隊主任秘書吳耀南調任保安警察第二總隊副總隊長

48、保安警察第三總隊主任秘書邱紹洲調任保安警察第三總隊副總隊長

49、保安警察第五總隊主任秘書李名昌調任保安警察第四總隊副總隊長

50、航空警察局主任秘書陳炯旭調任保安警察第六總隊副總隊長

51、保安警察第四總隊主任秘書張隆興調任保安警察第七總隊副總隊長

52、鐵路警察局主任秘書蔡文峰調任鐵路警察局副局長

53、臺北市政府警察局大安分局分局長李權哲陞任保安警察第一總隊主任秘書

54、新北市政府警察局海山分局分局長李忠萍陞任保安警察第二總隊主任秘書

55、桃園市政府警察局桃園分局分局長李建民陞任保安警察第三總隊主任秘書

56、臺中市政府警察局第三分局分局長張則誠陞任保安警察第四總隊主任秘書

57、臺南市政府警察局第二分局分局長許坤田陞任保安警察第五總隊主任秘書

58、警政署行政組副組長簡吉照調任保安警察第七總隊主任秘書

59、高雄市政府警察局苓雅分局分局長梁東山陞任航空警察局主任秘書

60、高雄市政府警察局新興分局分局長陳世煌陞任國道公路警察局主任秘書

61、新北市政府警察局板橋分局分局長劉炯炫陞任鐵路警察局主任秘書

62、臺南市政府警察局第六分局分局長陳錦文陞任警政署行政組副組長

63、警政署警監督察林漢堂調任臺中市政府警察局警政監

64、高雄市政府警察局左營分局分局長黃文哲陞任高雄市政府警察局警政監

65、高雄市政府警察局鳳山分局分局長林依仰陞任高雄市政府警察局警政監

66、臺南市政府警察局白河分局分局長陳明宏陞任警政署警監督察

67、臺北市政府警察局信義分局分局長范織坤調任臺北市政府警察局大安分局分局長

68、臺北市政府警察局內湖分局分局長王寶章調任臺北市政府警察局信義分局分局長

69、臺北市政府警察局文山第一分局分局長王炳睿調任臺北市政府警察局內湖分局分局長

70、臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長沈明義調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長

71、臺北市政府警察局行政科科長王智民調任臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長

72、新北市政府警察局三峽分局分局長許芳毅調任新北市政府警察局板橋分局分局長

73、新北市政府警察局瑞芳分局分局長王鴻儒調任新北市政府警察局三峽分局分局長

74、新北市政府警察局保安科科長謝龍富調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長

75、新北市政府警察局土城分局分局長周振安調任新北市政府警察局海山分局分局長

76、新北市政府警察局汐止分局分局長陳朝新調任新北市政府警察局土城分局分局長

77、新北市政府警察局金山分局分局長林詮峰調任新北市政府警察局汐止分局分局長

78、刑事警察局偵查科科長詹志文調任新北市政府警察局金山分局分局長

79、刑事警察局偵查第三大隊大隊長蕭瑞豪調任新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長

80、桃園市政府警察局平鎮分局分局長黃富村調任桃園市政府警察局桃園分局分局長

81、桃園市政府警察局大園分局分局長吳明彥調任桃園市政府警察局平鎮分局分局長

82、桃園市政府警察局大溪分局分局長董欣欣調任桃園市政府警察局大園分局分局長

83、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長王鉉仁調任桃園市政府警察局大溪分局分局長

84、桃園市政府警察局後勤科科長謝建國調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長

85、桃園市政府警察局龜山分局分局長蕭欽杰調任桃園市政府警察局中壢分局分局長

86、桃園市政府警察局龍潭分局分局長蔡啟仁調任桃園市政府警察局龜山分局分局長

87、刑事警察局偵查第九大隊大隊長蔡坤益調任桃園市政府警察局龍潭分局分局長

88、臺中市政府警察局烏日分局分局長楊川調任臺中市政府警察局第三分局分局長

89、臺中市政府警察局豐原分局分局長吳銘淵調任臺中市政府警察局烏日分局分局長

90、臺中市政府警察局東勢分局分局長劉安杰調任臺中市政府警察局豐原分局分局長

91、臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長陳松寅調任臺中市政府警察局東勢分局分局長

92、臺中市政府警察局後勤科科長徐坤隆調任臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長

93、臺中市政府警察局督察周俊銘調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長

94、臺南市政府警察局第四分局分局長甘炎民調任臺南市政府警察局永康分局分局長

95、臺南市政府警察局學甲分局分局長王子雄調任臺南市政府警察局第四分局分局長

96、警政署教育組科長蔡宗昌調任臺南市政府警察局學甲分局分局長

97、臺南市政府警察局第三分局分局長朱信憲調任臺南市政府警察局第二分局分局長

98、臺南市政府警察局善化分局分局長歐祖明調任臺南市政府警察局第三分局分局長

99、臺南市政府警察局犯罪預防科科長劉怡宗調任臺南市政府警察局善化分局分局長

100、臺南市政府警察局麻豆分局分局長許敏能調任臺南市政府警察局第六分局分局長

101、臺南市政府警察局刑事鑑識中心主任林中興調任臺南市政府警察局麻豆分局分局長

102、臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長劉其賢調任臺南市政府警察局白河分局分局長

103、警政署人事室科長顏勤峰調任臺南市政府警察局佳里分局分局長

104、高雄市政府警察局仁武分局分局長古瑞麟調任高雄市政府警察局新興分局分局長

105、高雄市政府警察局鼓山分局分局長李崇偉調任高雄市政府警察局仁武分局分局長

106、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長蔡鴻文調任高雄市政府警察局鼓山分局分局長

107、高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長邵明仁調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長

108、高雄市政府警察局督察陳楨筌調任高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長

109、高雄市政府警察局三民第二分局分局長王世芳調任高雄市政府警察局苓雅分局分局長

110、高雄市政府警察局岡山分局分局長葉錫山調任高雄市政府警察局三民第二分局分局長

111、高雄市政府警察局林園分局分局長洪振順調任高雄市政府警察局岡山分局分局長

112、高雄市政府警察局旗山分局分局長張泰賓調任高雄市政府警察局林園分局分局長

113、高雄市政府警察局秘書室主任洪榮敏調任高雄市政府警察局旗山分局分局長

114、高雄市政府警察局楠梓分局分局長陳文耀調任高雄市政府警察局左營分局分局長

115、高雄市政府警察局湖內分局分局長尤啟南調任高雄市政府警察局楠梓分局分局長

116、高雄市政府警察局公共關係室主任蔡鴻謀調任高雄市政府警察局湖內分局分局長

117、高雄市政府警察局前鎮分局分局長孫成儒調任高雄市政府警察局鳳山分局分局長

118、高雄市政府警察局小港分局分局長陳志榮調任高雄市政府警察局前鎮分局分局長

119、高雄市政府警察局六龜分局分局長許健基調任高雄市政府警察局小港分局分局長

120、警政署後勤組科長陳膺方調任高雄市政府警察局六龜分局分局長