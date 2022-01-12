71歲香港資深女星邵音音是6、70年代知名豔星，昔靠電影《十三號凶宅》一脫成名，之後更因《官人我要》創下演藝事業巔峰。最近她作客節目自爆當年演《官人我要》差點沒命，導演卻只顧拍裙底風光。但事後她在臉書發文，覺得受訪當日不被尊重：「導演故意挖我痛苦的瘡疤？」

邵音音近日上ViuTV節目《演員‧門》，重提1976年拍攝電影《官人我要》時，為了一場輕生的戲吃盡苦頭，差點就斷氣，但導演沒注意情況已不對勁，只顧著等風吹她的裙擺，甚至把邵音音的內褲脫下，希望風刮起時能捕捉到私處，離譜的行為讓製片、攝影師都很火大，趕緊將邵音音送往醫院急救。主持人吳肇軒聽完這段故事，忍不住替邵音音叫屈，認為導演已接近謀殺了。

由於邵音音在節目中回憶這段時，表情並沒有異樣，所以沒有人察覺到不對勁，想不到邵音音昨（11日）在臉書罕動怒發文：「訪問我的問題居然是半世紀前有關拍風月片的往事。我火都來埋。導演故意挖我痛苦的瘡疤？還是英雄莫問出處是錯誤？Locat在中環的火煱店為背景，演了一場叫鴨的戱。我滿肚子火。我的態度也相當不好，吃了火藥。我看了其他演員的訪談都很有內容，好看。為什麼到了我就變得這麼難？只有恨自己。」儘管字句都充滿火藥味，但邵音音最後仍自省：「我後悔自己的態度不好，太晚了。」並叮嚀：「是朋友的明天就別看。」

邵音音年輕時靠脫成名，內心卻滿腹委屈，她曾感嘆那個年代很多有錢人都會追求女明星，但會追脫星的都只是玩玩，且不被整個社會接受，連面試清潔女工都失敗，「當時社會根本不容納我這種人，他們邊看我的電影，邊鄙視我。」

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