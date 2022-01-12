立委王婉諭、賴品妤陪同陳嘉緯父親至金山區公所請求國家賠償。（王揚傑攝）

立委王婉諭、賴品妤陪同陳嘉緯父親至金山區公所請求國家賠償。（王揚傑攝）

新北市金山區公所小編陳嘉緯2020年過勞猝死，監察院糾正金山區公所，立委王婉諭、賴品妤今（12）日陪同陳嘉緯父親及委任律師至金山區公所請求國家賠償，由公所主任祕書陳其泓接受，表示會依相關規定程序處理。

陳父表示，陳建緯是金山小孩，在金山長大，本來在台北上班，想回鄉為鄉里服務，沒想到他的願望已無法達成。陳父抱怨，區公所態度冷漠，從未向家屬表示關心或歉意。

委任律師表示，去年監察院的報告相當清楚，陳建緯每月加班時數超過80小時，過世前1個月甚至超過100小時，金山區公所在職業安全管理上有瑕疵，導致陳嘉緯過勞猝死，經與家屬討論，認為應依法提起國家賠償，要求金山區公所給予家屬合理的補償。

賴品妤說，過去公務人員服務法及公務人員保障法在工作時數上只有規定加班費時數的上限，並無法反映真正工作的狀況，這其實是很大的漏洞，所以希望藉由修法補足漏洞，讓這樣的憾事減少甚至不再發生。

王婉諭表示，當事人家屬在事情發生後，必須在心理及生活上給予更多協助，公所迄今並未積極主動了解或慰問，尤其陳嘉緯是家中的經濟支柱，更應善盡實質協助的責任。

陳其泓表示，就家屬申請國家賠償部份，新北市政府及金山區公所從未拒絕過，家屬今天正式來申請國家賠償，公所接獲申請即依國家賠償進行後續相關程序。至於家屬指公所態度冷漠部份，陳其泓並未回應。