性感網紅張香香擁有甜美白皙臉蛋和E級上圍，早在無名小站時期她就曾登上網站的「年度十大正妹」，近年她將主力放在IG，依舊收穫數十萬名粉絲追蹤。近日她曬出自己去看動物的美照，可見穿著低胸裝的她身體前傾，露出招牌車頭燈，但網友樓歪卻見到水豚君頭上被放了水果，笑說：「大家怎麼都喜歡放東西在水豚君頭上」、「水豚好大」。

張香香早年被封為無名時期的女神，更有「乳溝女神」的封號，每每一分享照片都吸引不少人按讚，去年11月她到花蓮過29歲生日，開心寫下：「提早過了這麼多次生日，今天終於到了，一起床發現雨停了超開心！！！二字頭的最後一年開始了，願身體健康平安喜樂」，引來許多粉絲道賀。

張香香分享看到水豚君影片。（圖／翻攝自m40925 IG）

去年底，張香香曬出自己穿著低胸禮服躺在地上的美照，自嘲：「2021最後一天，目前的狀態就是這樣，一直躺著旁邊擺著水」，可見胸部與事業線相當明顯，旁邊更放著一只透明酒杯，引來好友問：「確定（是）水嗎？」，她親自逗回：「晚點就是…酒？」，近日她更透露2022年過了10幾天，自己卻一次都沒出過門。

張香香近日曬出舊照，說：「一月的首要目標：在過年前斷捨離好超級亂的家，目前進度0」，接著分享去年底終於圓了心願，在生日時看到水豚君，直呼療癒，並指出：「可惜這次沒看到牠們泡湯，以後還要再去看。住宿的園區就有超萌水豚君，不用去外面人擠人」，引來粉絲回：「好可愛哦」、「好像超大隻老鼠」、「妳更可愛」、「香香身材太好，害我眼睛不知道該看哪裡」。

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